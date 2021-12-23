下午察：湘西教师李田田“被精神病”？

“中国有两个乡村，一个叫李子柒，一个叫李田田，一个是世外桃源，一个是精神病院。”

李田田“被精神病”疑云这几天在中国社媒平台微博微信等引发高度关注，也牵动舆论神经。上述是中国网民对这次事件的概括总结。

李田田是谁？

27岁的李田田是湖南湘西永顺县乡村小学语文教师，也出过诗集，算是个知名人物。

两年前因发表题为《一群正被毁掉的乡村孩子》的文章，批评基层中小学教育“形式主义”，曾被永顺县领导深夜约谈，最终演变成全中国关注的事件。当时，人民日报与中国央视都相挺，称“戳破形式主义泡沫、还需更多李田田”。

这一次，李田田疑似因在微博发言，声援上海震旦职业学院教师宋庚一而招惹麻烦。宋庚一本月14日在课堂上质疑南京大屠杀死亡数字的真实性，被学生拍下视频放上网后，校方将她开除。

根据网民转帖的截图，李田田的微博账号“湘西教师李田田”本月17日发文说，作为同行，她认为宋庚一的讲课没有丝毫问题，有问题的是她的学生、开除她的学校、官方的报道、以及沉默的知识分子，并为“这群乌合之众的学生感到悲哀”。

蹊跷的是，又有截图显示，李田田在出事前在微信朋友圈发文说，声援宋庚一的微博不是她本人发的。

根据微信上署名“楼哥”的文章，他在18日收到李田田的求助讯息，指当地教育局和公安局人员以“怀疑她在微博发布不当言论”为由，强行登门造访；隔天教育局人员又带着医生前来，以她“精神有问题”为由，要求她住院打针治疗，否则就要开除抓捕她。李田田还说，她怀有身孕，未婚夫正在从外地赶来。

“被精神病”了？

这位“楼哥”据说跟李田田在近一两年成为微信好友。他还说，李田田的一位师友通过微信找到他，然后发了一张手机短信截图个他，内容显示，“我是李田田，我被永顺和公安局强行关进永顺精神病院了，这个手机是我偷藏在内裤里的，想办法救我！”

财新网报道，李田田已失去联系。香港明报则报道称，李田田的未婚夫王先生也被噤声。这位王先生此前透露，女友平时没有异样，不需入住精神病院，且她已怀孕四个月，但李母听从当局安排。

一个孕妇因发文声援一名教师而“被精神病”，让网民很是同情，因为中国曾发生过好些“被精神病”事件，当事人往往跳进黄河也洗不清。

有网民就在微博留言说：“被十几个人强行送到精神病院，目前她还怀有4个月的身孕，可以想象她内心的恐惧。即使她说得不对，她也没有犯法。如果不替她说话，今天的李田田就是明天的你我。”

李母和姐姐发声：误会

李田田到底发生什么事，官方仍未给出说法。倒是，李田田的母亲和姐姐今天（23日）在微博发声澄清，让事件有了转折性发展。

她们说，微博发言是李田田发的，后来觉得不妥就删除，县里工作人员有找她“核实”情况。同时也称，李田田大学时患上抑郁症，一直没有根治，今年4月份病情加重。本月18日，县里工作人员和李田田“沟通”过，她情绪激动。隔天，“在县教体局工作的三姑父等人”一起送她到医院去检查和治疗，李田田也同意去医院检查治疗。网上流传的“强制”属于误会，“希望大家近期不要打扰，让她安心养病”。据报，李田田本人现正在永顺县人民医院接受治疗。

李母和姐姐讲到三个重点：

一、李田田不是被强制送往精神病院，是家人送她去医院检查和治疗，她一度抗拒，所以发了求助信息。换句话说，没有“被精神病”；

二、李田田长期患有抑郁症，也就是说，精神健康本有些状况；

三、家人一直陪在她身边，也就是说，没有失联。

这个最新消息和李田田此前单方面向友人提供的信息有些出入，但也证明她发过微博、去了医院、地方官员也因为微博发言与她“沟通”过，而且她为此情绪变得激动。

李田田母亲的视频发言今天（23日）挂上微博。（视频截图）

李田田母亲发言的抖音视频今天也放上了微博，她亲口对着镜头讲述女儿的状况。知女莫若母，按理说具说服力，但仍有好些网民不全信，并认为没人能代表李田田，应由当事人亲口说话。

“让李田田老师自己出来讲不行？” “大学就有抑郁症，为什么是等前段时间网上发了文章后才被送入的？ 抑郁症和精神病是两回事啊！”

还有网民质疑，“这是哪个领导干部想出来的馊主意？”“神经病能当人民教师？神经病能出书写诗集系列？”

早前呼吁地方官员早点出面说明情况的《环球时报》前总编辑胡锡进则发文说，“相信这些是真的”。他反问：有哪个亲姐姐亲妈妈会受胁迫，对众人编造假话说自己的妹妹和女儿得了有时不能自控的抑郁症？你会因为利益或恐惧这么干吗？如果你不会，为什么要质疑那些作为姐姐和母亲的纯朴湘西妇女？

精神病是个框？

部分网民不完全相信李家的最新说法，或许是因为被强行送入精神病院事件过去屡有发生，精神病变成个框，什么都能往里装。

《中国青年报》2013年报道，“被精神病”是那几年创造出来的新概念，含义如其名，意指本非精神病人，却被强行送进精神病院，被当成精神病患者来治疗。报道说，随着“被精神病”的案例不断增加，这个问题也越来越受到精神卫生学界、法学界，乃至社会舆论的极大关注。

综合中国媒体报道，好几起受关注的“被精神病”事件包括：

2003年10月，正在北京上访的河南农民徐林东，被河南漯河市郾城县大刘乡政府抓回去，送入驻马店市精神病医院。2009年12月7日，大刘镇政府又将其转移到漯河市精神病医院。

2004年，黑龙江农民黄淑荣被因上访被多次强行送进精神病院，后被20多位精神病专家会诊鉴定为“连轻微精神病都不是”。

2007年，四川邻水县公安局刑警队民警熊亮因不服局党委作出的让其离岗培训的决定不断上访，最后被送到重庆某精神病医院强行治疗203天。

2008年10月，山东新泰农民孙法武赴京上访时，被镇政府抓回送进精神病院20余日，签下不再上访的保证书后被放出。

2010年4月9日，湖北十堰市公民彭宝泉和邓复华，因用相机和DV拍摄该市五交化公司员工上访场面，被警方羁押后，以二人有疑似精神病为名，强制送入当地茅箭精神病院。

据《中国青年报》报道，根据刑法相关条款规定，对真正危害社会的精神病人，政府有义务强制收治。但由于公权力的滥用，鉴定机构不独立，上访者稍有偏激，就可能被认定为“精神病”。此时，上述法律条文就成为公权力侵犯公民人身自由的工具。

中国人民大学法学院副教授程雷曾一针见血指出：“根源就是权力滥用和肆意扩张。”

2012年10月，中国第一部《精神卫生法》于经全国人大常委会通过，2013年5月1日起正式实施，这部法律填补了中国精神卫生领域的法律空白。《精神卫生法》确定了精神障碍住院治疗自愿原则，当时被认为可终结“被精神病”事件发生。

《精神卫生法》明确指出，除法律另有规定外，不得违背本人意志进行确定其是否患有精神障碍的医学检查；同时，精神障碍的住院治疗实行自愿原则。

既然法律已确立“自愿住院原则”，上海德禾翰通律师事务所律师杨卫华向财新网分析说，强制治疗只有在当事人会对自己或他人造成伤害时才被允许，在李田田事件上，她住在家里，怀着孕，没有任何危险性，“所在单位的主管部门和公安机关没有任何权力这样做。”

李田田据说现正在永顺县人民医院接受治疗。她姐姐说，经过医院治疗和家人安抚，李田田病情趋于稳定，（互联网）

互联网时代耐心是稀缺品

如果李田田的母亲和姐姐的讲话属实，一切都是误会的话，那么李田田目前是安全的，而并非之前传出的“被精神病”或“失联”。

但是，互联网时代，耐心是稀缺品，舆论回应也有黄金时间。李田田家人发言仍无法消除网民对当事人“被精神病”的疑虑，可见这回应来得太慢。而且，事件在舆论场越滚越大后，两个核心方，地方政府和李田田本人仍没有对事件发言，这样的沉默确实难让网民完全信服。

事实上，网民很可能等不及官方回应早已仓促下结论，不论谁出来说话，只要与之前设想有出入，都很可能出现信者恒信，不信者恒不信的局面，这不仅有损官方公信力，也大大伤害官民互信。