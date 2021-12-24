台南网民看到飞行物 分析员认为是大陆火箭

据报有台湾网民昨晚（23日）上传视频，声称在台南西港后营，目击空际有拖着大型尾焰散射升空的不明飞行物。军事分析员进行资讯对比后认为，飞行物是从海南发射的火箭。

据台湾联合新闻网报道，上传影片的苏姓网民在贴文中询问：“这是什么东西？”视频也传出一对男女以台语交谈的声音，女子问：“是飞机？”男子则回答：“不可能。”

据报道，视频上传的时间，与中国大陆在海南文昌发射的火箭近同一时间。央视新闻昨天报道，中国大陆昨天傍晚6时12分在文昌发射场用长征七号改运载火箭，成功将试验十二号卫星01星、02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道。

台湾中科院否认昨晩曾在台湾进行任何火箭或飞弹发射的试验。空军司令部也说，空军飞弹部队昨晚没有进行射击训练。国防部则说，有关台湾周边海、空域相关动态，国防部均有严密掌握，目前状况正常。报道也引述台湾军方人士私下的看法称，这与中国大陆火箭无关，但也无法说明飞行物为何。

海军官校军事学科部前教官吕礼诗认为，飞行物是中国大陆昨天发射的火箭，并指这是CZ-7A运载火箭。他在面簿上写道：“广州看得到的CZ-7A运载火箭，在台南看得见吗？”，并上载了据称是法国解放军事观察家所绘的CZ-7A运载火箭发射轨道，以及中国大陆民航机师在广州区域拍摄到的火箭影片。

吕礼诗认为，如果上述台湾军方人士先看了发射轨道图与影片，“应该就不会这么有勇气的否认了吧”。