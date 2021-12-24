西安处置26名疫情防控不力负责人

中国陕西省西安市疫情升温，该市处置了26名疫情防控不力的相关负责人。

据中纪委国家监委网站报道，西安市纪委监委自12月4日巴基斯坦航班境外输入冠病疫情以来，已组织开展监督检查15轮次，检查关键点位1348个，现场发现并督促整改问题203个，追责问责疫情防控不力基层党组织和单位四个，处理相关责任人26名，通报曝光两起14人。

西安市纪委监委党风政风监督室负责人说，针对在前期常态化疫情防控过程中主体责任落实不到位、相关制度执行不严格等原因，造成境外隔离酒店出现专班工作人员感染冠病问题，已给予10名责任人党纪政务处分或组织处理，并在全市范围内进行通报。

同时，针对某区疫情防控指挥部在疫情防控中，流调、管控工作衔接不顺畅、不同步，导致密接人员不能及时管控到位等问题，给予该区疫情防控指挥部四名责任人政务处分或组织处理。

西安市暴发新一轮疫情，两周内出现200多起病例。该市前天发出通知，对全市小区单位实行封闭式管理，西安市民“非必要不离市”。

中国国家卫生健康委员会官方网站公布的数据显示，中国大陆昨天新增55起本土病例，其中52起在陕西，包括来自西安市的49例、延安市两例、咸阳市一例。其余的病例来自浙江、广东和广西。