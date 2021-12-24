曾国卫批《华尔街日报》评论香港选举文章无事实根据

香港政制及内地事务局局长曾国卫昨天（23日）致函《华尔街日报》反驳该报关于香港立法会选举的文章是“无事实根据的评论”，这是他本月第二次致函驳斥该报。

美媒《华尔街日报》在立法会选举的隔天（12月20日）发表评论文章，形容港府举办了一场“没有人员参与投票的选举”。

据《星岛日报》报道，曾国卫在信中说，该文章是“无事实根据的评论”，设有既定立场。他称，本来就不期望《华尔街日报》会真实报道，即使该报作不实报道也不期望他们会作出澄清矫正，但港府还是需要以正视听的。

曾国卫在信中批评《华尔街日报》形容立法会选举“民主派候选人被排除不能参选”是完全错误的说法。他称，民主阵营中还是有不少人参选，包括黄成智、谭香文和冯检基，而新思维狄志远更胜出当选。他还重申候选人能否参选不是由共产党批准。

针对《华尔街日报》在文中称三成投票率是香港自1997年回归以来最低的数字，曾国卫反驳称，地方直选的选民投票率为百分之三十，代表有超过135万登记选民投票，与今年纽约市选举（约23%） 以及法国地方选举（约33%） 的投票率相当。“按此逻辑，你是否也认为那两次选举‘几乎没有人参与投票’?”

曾国卫强调，香港政府与世界上所有其他政府一样，鼓励所有合资格的具有公民意识的选民参加选举，并强调煽惑他人投白票废票，无论在境外或境内都属违法，执法机关会采取执法行动是理所当然。曾国卫称，《华尔街日报》自认为比港府更了解香港民情（public sentiment）是自大和自以为是。

最后曾国卫说，中央早前发表的《“一国两制”下香港的民主发展》白皮书更披露了一些海外媒体和政客的虚伪，特别是英国政府在殖民统治香港期间一直拒绝给予港人民主，并称，“如此又揭露有关阴谋当然会引起这些国家不快，这点我们是可以理解的。”

《华尔街日报》曾在11月30日发表社论称，港人在12月19日的立法会选举中采取抵制或投空白票行为，是表达异议的最后方式之一。曾国卫也于本月6日在《华尔街日报》撰文警告，在选举期间公开煽动他人不投票或投空白票属违法，港府会保留采取必要行动的权利，不论煽惑行为发生在香港或境外。