湖南湘西成立工作组调查李田田事件

针对“李田田事件”中网民质疑的相关问题，湖南湘西自治州政府已成立工作组进行调查。

据“湘西头条”微信公号消息，湘西自治州政府新闻办今天（24日）通报了李田田事件的经过。

官方的通报称，12月17日，微博账号“湘西教师李田田”发帖声援震旦职业学院教师宋某某的不当言论，被网民举报。经核实，该微博账号注册人为永顺县某九年制学校教师李某某。

通报称，18日下午，永顺县相关部门工作人员到李某某家中向其本人及亲属了解情况。期间，李某某突然情绪失控，并意图采取过激行为，被在场人员及时制止。

通报称，据其亲属反映，李某某2013年在读大学期间，经诊断患抑郁症，今年4月病情加重，曾到位于永顺县城的湘西州精神病医院（湘西州第二人民医院）检查。根据诊断结果，李某某一直请假休养治疗。

通报称，19日上午，李某某在其母亲和姑父肖某某（县教体局工作人员）等人劝说陪同下到湘西州精神病医院检查，诊断结果为“心境障碍（双相），建议住院”。当天下午，经其母亲、姑父和医生反复劝说，李某某同意入院治疗，但情绪一度出现反复，经过医生治疗和亲属安抚疏导，病情趋于稳定。22日中午，根据本人意愿转入永顺县人民医院进一步治疗。

通报称，考虑到李某某患病、怀孕等因素，目前正按照其亲属意愿继续住院治疗，对其发表不当言论的行为，待出院后再依法依规进行教育劝导。针对网民质疑的相关问题，湘西自治州已成立工作组进行调查。

湖南湘西怀孕教师李田田此前公开声援在课堂上称“南京大屠杀30万人死亡”缺乏数据支持的上海震旦学院教师宋庚一，后者被学生拍片举报后遭校方开除。李田田19日向外界发出求救信息，称自己被强行关进当地精神病院，引发舆论关注。其家属则回应称，是家人送其去医院检查治疗，网上流传的强制送院属于误会。