中国外交部批美涉疆法案粗暴干涉内政

对于美国“维吾尔强迫劳动预防法案”签署成法，中国外交部批评该法案恶意诋毁中国新疆人权状况，粗暴干涉中国内政。

据中国外交部网站报道，中国外交部称，该案罔顾事实真相，恶意诋毁中国新疆人权状况，严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈愤慨、坚决反对。

中国外交部称，所谓新疆地区存在“强迫劳动”和“种族灭绝”，完全是反华势力炮制的恶毒谎言。美方反复借涉疆问题造谣生事，实质是打着人权的幌子搞政治操弄和经济霸凌，企图破坏新疆繁荣稳定、遏制中国发展。

中国外交部还批评美国“自身劣迹斑斑，就人权问题指责抹黑中国是滑天下之大稽”，并以贩卖人口和印第安人为例，称“‘强迫劳动’和‘种族灭绝’这两顶帽子还是美国留着自己戴最合适”。

中国外交部还称，涉疆问题根本不是人权问题，而是反暴恐和反分裂问题。美方行径完全违背市场规则和商业道德，只会破坏全球产业链供应链稳定，扰乱国际贸易秩序，损害美自身利益和国家信誉，纯属搬起石头砸自己的脚。

中国外交部还称，奉劝美方立即纠正错误，中方将视形势发展作进一步反应。

美国总统拜登周四（23日）签署《防止强迫维吾尔人劳动法》，使之正式生效成法。这部法案将禁止新疆产品进口美国，除非企业能提供明确且令人信服的证据，证明其产品非由强迫劳动制造。