中国呼吁印度提供非歧视营商环境

对于印度税务部门据报对在印中国企业开展大规模调查，中国驻印度使馆发言人回应称，希望印方为包括中国企业在内的市场主体提供开放、公平、非歧视的营商环境。

据中国驻印度使馆昨天（23日）晚间在其官网刊登发言人答记者问称，有注意到上述情况，并对此表示关切。发言人称，中印经贸合作的本质是互利共赢的。中印经贸合作发展的局面来之不易，符合两国人民的共同利益。

发言人并称，中国政府一贯要求中国企业在海外合法合规经营，充分履行社会责任，开展互利合作。同时，中国政府致力于维护中国企业和公民的合法权益。

据印度《商业标准报》本月23日报道，印度财政部税收局21日和22日在对全印手机制造商和分销商的一次重大打击行动中，对来自大中华区的手机制造商小米、Oppo、一加、富士康等在印度的办公室和制造厂进行了突击搜查。

据《经济时报》报道，一名印度官员称，有情报显示，上述中国公司隐瞒收入和避税、做假账，有些公司账面上亏损，但实际是盈利的。《商业标准报》称，一些金融科技公司也在搜查行动的范围内。

这不是中国企业首次遭遇此类突击搜查。据《商业标准报》报道，今年8月，中兴通讯在印度的几个办事处遭到突击搜查，其高管被指涉嫌逃税而受到讯问。去年印度和中国军队在加勒万河谷地区发生冲突后不久，印度税务部门搜查了10多个与中国人有联系的场所，称数名中国人及其合作伙伴涉嫌通过空壳公司洗钱。