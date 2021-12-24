日本不派政府代表团出席北京冬奥

日本今天（24日）宣布将不会派遣政府代表团出席北京冬奥会和冬残奥会。

综合共同社和日本放送协会（NHK）报道，日本内阁秘书长松野博一今天在记者会上宣布，日本不计划派遣政府代表团出席于明年2月举办的北京冬奥会和冬残奥会，日本体育代表团将按计划参加冬奥。

同时，松野博一宣布，东京奥运会和残奥会组织委员会主席桥本圣子、日本奥委会（JOC）主席山下泰裕、日本残奥委会（JPC）主席森和之三人将出席北京冬奥。

当被媒体问及这是否相当于美国等国对北京冬奥会采取的“外交抵制”做法时，松野博一回应说，“作为日本政府，不考虑对日本的出席方式使用特定名称。”

他说，日本认为重要的是自由、基本人权等普世价值在中国也受到保障，日本的立场是透过各个层级直接向中方表达。奥运会和残奥会是向世界传递勇气，和平的运动祭典。日本对北京冬奥会采取的对应方式也是综合考量上述各点所作出的判断。

对于没采取由首相亲自宣布的形式，共同社报道认为，明年是日中邦交正常化50周年，日本政府考虑到有必要与中国稳定关系。

共同社的报道指，在执政的自民党内部，要求“外交抵制”的论调高涨。日本前首相安倍晋三也于23日与现首相岸田文雄举行会谈，据报要求岸田尽早表明态度。基于岸田“重视人权”的立场，日方得出了难以派遣高官的结论，此举也展现了日方与美英步调一致的姿态。

美国白宫于本月6日宣布，基于中国对人权的“暴行”（atrocities），美国将不派官方代表团参加2022年北京冬季奥运会。随后，英国、澳大利亚、加拿大也跟进，对北京冬奥会实施外交抵制。同属“五眼联盟”的新西兰，则以冠病疫情为由，宣布不派遣官员出席。

中国外交部发言人汪文斌于本月9日回应有关日本是否派官员出席奥运会时说，中日双方在相互支持对方举办奥运会上有重要共识，中方已全力支持日方举办东京奥运会，“现在轮到日方体现应有的基本信义”。