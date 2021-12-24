欧盟官员称多个欧盟国家产品无法在大陆通关

中国大陆与立陶宛就台湾问题发生的贸易争端牵连到欧盟各国，欧盟官员证实，中国大陆海关除不处理来自立陶宛的产品，其他欧盟国家产品若使用立陶宛的零部件，也不被大陆海关受理。

据中央社报道，欧盟贸易专员东布洛夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）接受德国《世界报》（Die Welt）访问时透露上述消息。他说，目前上述情形已非个案，许多欧盟出口的产品在中国大陆港口卡关，数量还在增加。

东布洛夫斯基斯说，欧盟会努力找出双方都能接受的解决方案，不过也必需做好失败的准备，因此欧盟同时也在搜集证据，如果必要时将向世界贸易组织控告。

路透社上周引述两名消息人士称，在中国大陆与立陶宛就台湾问题发生争端之际，北京敦促德国汽车轮胎和零部件制造商大陆集团（Continental AG）停止使用立陶宛生产的零部件。德国业内消息人士称，有10多家汽车及农业领域公司都受到中国大陆施压。

此外，综合法新社和彭博社报道，有立陶宛公司和商界领袖本月3日投诉称，他们的产品无法在中国大陆通关，包括林业和家具业产品都滞留在港口。立陶宛产业联合会主席亚努利亚维丘斯也证实，至少有五家企业面临此问题。“立陶宛被排除在（中国）海关系统外，系统中似乎已经不存在这个国家。”

对此，美国国务卿布林肯于本月23日与立陶宛总理席希莫尼特通话时重申，美国将与理念相近的伙伴共同对抗中国在外交、经济上的施压。

立陶宛今年8月宣布允许台湾以“台湾”名义在首都维尔纽斯设立代表处后，北京当月即召回驻立陶宛大使，并要求立陶宛也召回其驻华大使。在驻立陶宛台湾代表处正式挂牌运营后，北京即宣布与立陶宛的外交关系降为代办级，并警告立陶宛政府必须承担由此产生的一切后果。