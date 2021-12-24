台蓝委不满修正案径付二读朝野起冲突

国民党立委因不满民进党立委计划就涉及新竹县市合并升格的《地方制度法》修正草案进行径付二读，今早（24日）冲上立法院主席台，蓝绿发生推挤与冲突，院长游锡堃随即宣布院会休息。

所谓的径付二读，就是跳过相关委员会的逐条审查，直接交付二读。

综合台湾中时新闻网、联合新闻网和《自由时报》报道，国民党团总召费鸿泰批评提出修正草案的民进党团总召柯建铭是社会毒瘤和乱源，只为了抛出新竹县市合并的市长林智坚，破坏民主制度。

国民党立委也举出“国土分封、狼狈为‘坚’（指林智坚）”“只有选举考量，没有宏观蓝图”“‘英’人设事，狼狈为奸”的抗议标语，国民党立委自备麦克风轮流开讲，痛批立法院成为民进党的立法局。

民众党团也在立法院声援国民党团，反对修正草案直接二读。时代力量党团副总召陈椒华则引述该党先前展开的民调称，有七成以上的民众认为，总统蔡英文应该就县市合并升格课题先召开国是会议，也有五成以上的民众反对草率县市合并，因此呼吁民进党团倾听民意，不要草率修法。

台湾执政的民进党政府在四个公投案被否决后乘胜追击，在总统官邸开会讨论合并新竹县市、升格直辖市的选区重划，并到立法院送交修法草案联署书，为2022年县市长选举超前部署。

政治学者早前分析，民进党在公投后发现危机，包括蓝绿基本盘的微差结构、新竹和桃园等执政县市同意票居多，因此卷起袖子即刻行动；但无论推动修法升格直辖市、1月初补选和罢免案，以及推出2024年总统选举候选人，对民进党来说都仍充满挑战。

台湾国际战略学会理事长王崑义教授向《联合早报》分析，若升格为直辖市，新竹县的乡长和镇长就会被取消，等于“国民党的桩脚直接没有了”，形同铲除国民党的基层势力和“刨根拔桩”，为绿化新竹县打下基础。

台湾大学政治系教授王业立则认为，修法是否赶得及在明年底选举前实施还很难说，就算成功升格直辖市，民进党也未必稳操胜算，毕竟在过去的新竹县选战，民进党从未赢过国民党。

