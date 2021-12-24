野猪泛滥 中国各地已猎捕1982头

面对野猪泛滥的态势，中国各地已完成猎捕野猪1982头。

据中国国家林业和草原局官方微信号消息，国家林草局持续推进野猪危害防控和肇事补偿，截至10月31日，全国173个受损乡镇（地区）完成猎捕野猪1982头，福建、广东、四川等地部分乡镇受损程度较上年明显下降。

林草局称，已累计为5960户群众补偿损失376.23万元（人民币，约80万新元），福建省省级以上自然保护区、广东省古田自然保护区野猪致害补偿已全部到位。

林草局称，近年来，由于野猪种群数量快速增长、活动范围与人们生产生活区域重合，全国多地出现野猪毁坏庄稼现象，甚至发生多起人员伤亡事件。

林草局在14个省区开展野猪危害防控综合试点，积极开展猎捕调控、主动预防、肇事补偿。指导地方成立117支狩猎队，探索使用笼捕、围栏诱捕等多种方法，有序开展种群调控。建设阻隔设施、加强宣传教育，积极主动预防。积极探索野生动物致害综合保险业务，多渠道筹措补偿资金，完善野生动物伤人救济补助政策。

另外，林草局还印发了《关于进一步做好野猪危害防控工作的通知》《防控野猪危害工作技术要点》，明确种群调控指标方法、猎获物处置方式、阻隔预警设施建设、安全知识宣传要点、损害补偿建议以及有关工作要求，提高防控工作的科学化和规范化水平。