中国将全面推行生育登记网上办理

中国国家卫健委提出精简生育登记事项，全面推行生育登记网上办理。

据北京日报报道，卫健委发布《关于完善生育登记制度的指导意见》，提出精简生育登记事项，全面推行网上办理，强化人口信息共享，推动实现“数据多跑路、群众少跑腿”。

意见提出，夫妻可在生育前进行生育登记，也可在生育后补登。夫妻可在一方户籍地、现居住地的乡镇（街道）卫生健康工作机构办理生育登记。无法亲自办理生育登记的，可委托村居（社区）卫生健康工作人员代为办理。

意见要求，精简办理所需材料，登记时，夫妻双方一般需提供身份证或户口本等有效证件，能够通过人口健康相关信息系统获取的信息，不再要求申请人提供证明材料；暂时无法获取的，可通过当事人承诺的方式办理。

意见提出，要全面推行网上办理，推广电子化登记，要求各地应普遍实现可通过网上办事大厅、移动客户端等信息平台办理生育登记。强化出生人口信息共享，打通业务链条和数据共享堵点，实现“数据多跑路、群众少跑腿”，推动网上办、掌上办、一次办。

同时，各地要优化生育服务，充分发挥生育登记的信息引导作用，动态掌握群众生育状况及服务需求，及时提供生育咨询指导、增补叶酸、孕前优生健康检查、孕产妇健康管理、预防接种、婴幼儿照护、儿童健康管理等相关服务。同时，按照简政便民原则，推动相关事项办理与生育登记脱钩，大力推进出生医学证明、儿童预防接种、户口登记、医保参保、社保卡申领等“出生一件事”联办。

意见要求，各地应当把生育登记和出生信息统计作为出生人口监测的重要途径，推动健全覆盖全人群和全生命周期的人口监测体系，密切监测生育形势和人口变动趋势，为实施三孩生育政策及配套支持措施提供信息支撑。