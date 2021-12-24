台日执政党会谈 日本关切福岛食品议题

台日执政党今天举行会谈，日方在会上表达支持台湾加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP），也关切福岛五县食品输入台湾问题；台湾则说会用科学态度、国际标准处理相关议题。

综合中时新闻网和中央社报道，“民进党‧自民党 台日2+2会谈”于今天上午登场，台湾民进党由立委罗致政、立法院经济委员会召委邱志伟与会；日方与会人士则为自民党外交部会会长、参议员佐藤正久与经济产业部会会长、众议员石川昭政。民进党在会后召开记者会说明并答记者提问。

罗致政在记者会上说，双方有相当多时间在讨论台湾参与CPTPP的事宜，佐藤正久提到今年寻求继续执政的自民党在其选举公约，白纸黑字写着“欢迎台湾加入CPTPP”，但对中国大陆的加入没有任何表达。

罗致政说，上次对话有处理军事、防卫，这次则没有触及军事合作议题。

针对日本福岛五县市食品议题，邱志伟说，石川昭正故乡在茨城县、佐藤正久在福岛，两位都提到关于福岛五县市食品禁止输入台湾问题，表达地方政府、产业界代表、国会、行政部门都非常的重视。

邱志伟说，他的日籍太太故乡就在千叶，因此感同身受，但台湾必须在确保民众食品健康安全情形下，用科学的态度、科学的依据、国际的标准来面对这个问题。

至于开放时间表，罗致政说，双方并没有提到开放时间表，但也都同意这是食安问题，必须以科学作为依据。

罗致政说，双方同意未来2+2对话机制常态性举行，召开的密度与议题设定未来会做相关讨论，这次对话重点分别是外交与经贸相关合作，会议原本预计1个小时，因双方讨论热烈，延长了40分钟。