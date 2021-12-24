沃尔玛据报已下架新疆产品

继美国半导体巨头英特尔宣布不使用任何来自新疆产品后，中国媒体今天（24日）报道，美国零售商旗下仓储式商店山姆会员店已在其中国应用程序下架新疆产品。

据中国财经媒体《时代财经》报道，有多位中国消费者反映，在山姆会员商店（Sam's Club）的应用程式搜寻栏输入“新疆”两字，会出现新疆哈密瓜、新疆和田红枣、新疆杏等多个关键词供选择；按下搜寻后，却会显示“抱歉，没有找到相关商品”的结果。

此前在山姆会员店销售的新疆和田骏枣等产品，目前都已被下架，在山姆会员店的小程序和线上商城，也已经搜索不到任何新疆商品。

山姆会员店京东旗舰店客服在回应消费者咨询时称，确实已经下架了新疆产品，但称这是因为疫情因素，后续还会上架。

山姆会员店的母品牌沃尔玛（Walmart）超市也下架了新疆商品，线上商城同样无法搜寻到相关产品。而沃尔玛中国客服应询时则称，未找到新疆商品可能是因为相应门市目前没有足够的库存。

报道称，时代财经联系了沃尔玛相关负责人，并多次致电沃尔玛（中国）投资有限公司，询问关于山姆会员店下架新疆商品的具体原因，但截至发稿，均未获回复。

另据观察者网报道，英特尔早前致信供应商说，需确保企业供应链不使用任何来自新疆地区的劳工、产品或服务。消息传出后，在中国舆论场上引来批评声浪。英特尔昨天在“英特尔中国”微信账号上发布声明解释，称涉疆表述仅为合规，而非表达立场，并向中国客户致歉。

获得美国国会两党广泛关注和支持的编号H.R. 6256《防止强迫维吾尔人劳动法》最终版本上周先后获得众议院和参议院的一致通过。美国总统拜登随即于当地时间周四（23日）签署，使之正式生效成法。该法案禁止任何强迫劳动生产的产品进入美国市场，并给予企业举证责任，必须证明其从新疆进口美国的产品供应链中无强迫劳动，才能获准进口。