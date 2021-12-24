中国驻美使馆：坚决反对污名化“千人计划”

对于与中国“千人计划”关联的哈佛教授查尔斯·利伯（Charles Lieber）被美法院裁定有罪一事，中国驻美国大使馆回应称，中方坚决反对一切污名化“千人计划”的说法和行径。

据中国驻美大使馆网站报道，中使馆称，中国“千人计划”的目的在于促进科技人才全球流动，鼓励和推动国际科技创新合作，与世界其它国家推进国际科技创新合作所启动的人才计划和相关措施无本质不同。“千人计划”尊重科学家、尊重科学知识、尊重保护知识产权。中方坚决反对一切污名化“千人计划”的说法和行径，支持和拥护科学知识和人才全球流动的本质属性。

中使馆称，有媒体称利伯案的判决是美国政府“中国行动计划”的一次胜利。这种说法是完全错误的，是对公众的严重误导。按照美国政府的阐述，“中国行动计划”的目的是为了打击所谓的“经济间谍”行为。然而，根据美司法部发布的消息，利伯的定罪是因为虚假陈述和税务相关问题，与经济间谍完全没有任何关系。

中使馆称，美国司法部门以打击经济间谍为名迫害科学家、破坏中美正常科技交流的行径已引起美国内有识之士的广泛质疑。中方敦促美方倾听美各界正义呼声，停止错误做法，同中方相向而行，共同维护和促进两国正常科技交流与合作。

被控隐瞒其与中国“千人计划”关联的哈佛大学教授查尔斯·利伯21日在美国被裁定罪名成立。检察官指利伯在2011年争取诺贝尔奖的过程中同意成为中国武汉理工大学的“战略科学家”，并通过该大学参与了一项名为千人计划的中国招聘活动。检察官认为，利伯在回答有关他与千人计划的关联的提问时向联邦调查局人员（FBI）撒谎。

“千人计划”全称海外高层次人才引进计划，是中共中央组织部、中国人力资源和社会保障部主管，2008年12月起组织实施的计划，计划围绕中国发展的战略目标，重点引进在海外学习工作的高层次人才。