黑龙江省立法保护黑土地

黑龙江省通过法案立法保护黑土地，并将每年5月25日所在周设为保护周，该法案将于明年3月1日起生效。

据澎湃新闻报道，昨天（23日）黑龙江省13届人大常委会第29次会议审议通过《黑龙江省黑土地保护利用条例》（以下称《条例》），进一步为黑土地保护利用工作提供法律保障。

中国国家主席习近平曾在2016年在黑龙江省考察时第一次提出把黑土地保护好、利用好。《条例》将习近平作出以上指示的日期，即每年5月25日所在周设定为黑龙江省黑土地保护周。

《条例》将黑土地定义为“以黑色或者暗黑色腐殖质表土层为标志的土地”，分布于耕地、园地、林地、草原、湿地、河道、湖泊等范围内，主要包括六种土壤类型。

此外，《条例》设立了建立违法行为发现机制、强化保护利用责任机制、强化质量评价机制、建立奖惩机制，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，切实加强黑土地保护，采取综合措施保护好黑土地，不断夯实国家资源安全、生态安全和粮食安全基础，并进一步将黑土地保护利用工作纳入法治化轨道。

黑土地是珍贵的土壤资源，被称为“耕地中的大熊猫”。黑龙江省是农业大省，位于东北黑土地的核心区，黑土地量大质优，其中黑土耕地面积2.39亿亩，占东北黑土区50.6%，典型黑土耕地面积1.56亿亩，占东北典型黑土区56.1%，该省粮食总产量占全国的九分之一。