欧洲25国议员联名呼吁欧盟采取行动支持立陶宛

欧洲地区“福尔摩沙俱乐部”（Formosa Club）总计25国的共同主席及核心成员，于本月23日联名致函欧盟理事会主席米歇尔及欧盟执委会主席冯德莱恩等高层官员，呼吁欧盟理事会及执委会尽快采取具体行动支持立陶宛。

福尔摩斯俱乐部于23日在推特发联名信的截图，其中的联名信称，自台湾11月18日在立陶宛首都维尔纽斯设立代表处以来，中国大陆透过各种方式向立陶宛施压，包括将立陶宛自中国大陆海关报关系统除名、更改立陶宛驻中国大馆名称、收回使馆人员身分证件等种种“蛮横行径”（unscrupulous and brazen fashion）。

联名信还称，这些行为不仅导致立陶宛出口卡关，也迫使立陶宛撤回派驻中国的外交人员。中国除针对立陶宛进行施压，更扩大涉及到欧洲整体供应链，包括汽车零组件供应商巨头德国大陆集团等10余家德国企业，最近也面临被迫停止使用立陶宛零组件或退出中国市场的巨大压力。

联名信还强调，欧盟必须采取具体行动强力回击中国的施压行为，否则将有更多欧洲企业可能成为被施压的目标，甚至危及欧盟的共同贸易政策。欧盟及会员国不应容许其战略自主受到如此严重破坏。

联名信最后重申全力支持米歇尔主席、冯德莱恩主席及博雷尔高级代表与东布洛夫斯基斯副主席分别在10月28日及12月8日发布的联合声明，强烈反对任何欧盟会员国遭受政治压力及胁迫举措，期待欧盟采取具体措施反制中国的胁迫。

据自由时报报道，台湾外交部今天回应称，对于欧洲地区“福尔摩沙俱乐部”共同主席及核心成员继本年8月25日联名致函欧盟及北约领导阶层，强力声援立陶宛与台湾发展关系后，再度以实际行动力挺立陶宛对抗中国大陆胁迫，支持深化台立民主伙伴关系，表达诚挚感谢。