台湾中研院研究员染疫 受罚新台币15万元

台湾中央研究院P3实验室人员染疫案，经初步调查发现，实验人员未依规定穿着防护装备，中研院生物安全会也没有落实防疫措施，台湾疫情指挥中心今天（24日）宣布，将对中研院开罚最重15万元（新台币，约7万3000新元）罚款。

据中央社报道，前中央研究院P3实验室人员日前确诊冠病，中研院本月19日晚间将调查报告送抵疫情指挥中心，列出三大疏失，指挥中心昨天召开生物安全专家调查小组会议审视调查报告。

指挥中心指挥官陈时中今天下午在疫情记者会中说，与会专家研判，中研院实验室之所以造成感染，主要原因为P3实验室人员进行实验操作时，未依规定穿着C级防护装备，包括连身型防护衣、N95口罩、双层手套、护目镜及鞋套等，并且在穿脱个人防护装备及使用生物安全柜时，都没有遵守实验室订定的标准作业程序。

其次，中研院生物安全会没有依“感染性生物材料管理办法”规定，每年落实对实验室办理内部稽核，也未追踪实验室新进人员相关训练考核完成情形。

陈时中说，因应相关疏失，中研院须强化实验室人员教育训练并落实训练后考核机制，以及办理个人防护装备的实体演练，确认人员对于个人防护装备穿脱的认知程度。

不过他续称，由于仍有部分调查细节尚待理清，将请中研院再提供实验室人员进出实验室的电子记录、监控录像以及工作记录等，提供调查小组确认，调查小组将于理清相关事实后，完成最终调查报告，届时统一对外说明。

陈时中说，对于中研院未依“感染性生物材料管理办法”规定，将依《传染病防治法》第34条及第69条规定，对中研院进行裁处，从重处以最高新台币15万元罚款。

台湾中央研究院P3实验室女研究员本月10日感染德尔塔病毒，使得本土病例35天加零破功。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中当天说，这名女研究员究竟是环境因素或被实验鼠咬伤，还有待确认。中研院当时成立调查小组，并在19日向指挥中心提交调查报告。