下午察：看守所里谁在打人？

河南新乡市新乡县的出租车司机张伟，因为交通肇事撞死了人，被羁押于新乡县看守所。三个月后，他的妻子被告知可以取保后候审、带丈夫回家了。岂料，妻子看到张伟的地点不是看守所而是医院，张伟不仅被打断了15根肋骨，神志也变得不正常。

张伟的妻子郜女士对中国媒体透露，丈夫4月30日被羁押在新乡县看守所，她8月5日去办取保候审，在医院里见到丈夫时，他一直抱着肚子喊疼，而且情绪非常紧张，问什么都不敢说。

视频中张伟表达困难，不能连续说出完整的话语，对于被谁打的、在哪打的问题，张伟总是问一句答一句。（视频截图）

15根肋骨骨折是什么概念？人有24根肋骨，一侧12根。张伟的病例显示，其右侧2至9前肋和左侧2至8前肋骨皮质连续中断。也就是说，除了第一根和最末端的三、四根肋骨外，张伟的其余肋骨都骨折了。

CT检查报告单显示，张伟身体右侧2至9前肋和左侧2至8前肋骨皮质连续中断。（互联网）

那么是谁动的手呢？

张伟直到现在依旧神智恍惚。从录制于12月21日的视频中，仅能知道是“看守所的人”打的，再具体点，张伟说不清。

郜女士透露，丈夫曾说是被警察打伤的。新乡县公安局民警则称，此事正在调查当中，因何原因至伤等问题还不清楚。

张伟的家境

张伟3月30日驾车在新乡市区发生一起交通事故。郜女士说，张伟当即报警并叫了急救，但事故还是造成一人死亡。事后，郜女士对逝者家属进行赔偿，最终取得了对方的谅解。

据透露，赔偿用的钱是借来的，女儿还在读书。张伟又出了这样的事，一家人的生活状况雪上加霜，让人同情。

那么张伟怎么会在看守所受伤呢？

按一般逻辑推测，原因不外乎四种。其一，张伟自伤自残，或是在进入看守所前就因为车祸受伤。其二，在押人员中的“牢头狱霸”对张伟进行殴打。其三，张伟被办案人员殴打，办案者涉及刑讯逼供。其四，看守所监管人员殴打虐待张伟，这就涉及到虐待被监管人员的犯罪。

云南刘文华律师事务所律师刘文华接受《潇湘晨报》访问时分析，按照中国的监所管理制度，嫌犯进入之前都要进行全身体检，对于有严重疾病的人，看守所不会收押。

也就是说，张伟在羁押至看守所后出现伤情的可能性较大。

由于事件还在调查当中，究竟是谁动手打人，还不好定论。好在中国看守所都实现了监控全覆盖，只要调取全部录音录，应该就可以查明原因。

刘文华解释，即使是看守所的监控视频丢失或出现无法播放的情况，也属于看守所失职，检察机关应做出不利于监管责任人的推定。因为监控设备由看守所管理、控制、维修，如果看守所认为本单位无责任，就需拿出无需承担责任的证据，如果不能做出免责举证，就应担责。

被“锁板”的耿彦飞

在中国，看守所内的虐待殴打事件并非孤例。去年，河北省香河县看守所内就发生了一起严重的虐打事件。

犯人耿彦飞在2020年2月9日，抢夺一名保安逾1万元人民币（约2000新元），被临时羁押于看守所服刑。

此后不足3个月的时间里，耿彦飞被看守人员殴打至重伤一级，时隔一年仍处于近乎植物人状态。检察院调查后核实，他曾连续23天戴连体手铐脚镣，其间被连续“锁板”七天，只有上厕所时才解板十几分钟。

耿彦飞在今年3月15日仍近乎植物人状态，他已经在病床上躺了近11个月。（新京报）

所谓“锁板”，指的是一种固定措施。即两手被分开，分别用手铐锁在床架的两个铁环上，违反监规严重时，在押人员的双脚也会被同时固定。

耿彦飞被“锁板”和殴打，原因是在服刑期间有“自伤自残”的行为。他在隔离监室里，破坏关押室的墙体，并抠出钉子含在嘴里威胁民警。转至普通监室后，经常喜怒无常，情绪激动。

由于耿彦飞的种种“不听话”行为，监管民警多次违规申请并对他锁板，且谎报理由延长锁板时间。耿彦飞还被同监室多名在押人员用皮筋、鞋抽打，被辅警骑在身上扇嘴巴，监管民警在场未予制止。

在这起案件中，虽然有部分监控录像丢失，但依旧拍到了耿彦飞被“锁板”和殴打的事实。香河县看守所两名副所长、一名辅警和一名被监管人员，因虐待被监管人罪，日前被判处1年至8个月不等的有期徒刑。

不过，网上也流传其中一名被判入狱的副所长、邢志先的家属申诉。该家属称，耿彦飞有进入看守所就有神经病，邢志先“不能眼看着耿彦飞自杀自残”，在上级指示下才使用械具将耿彦飞绑上……

墙内的世界

这个听来让人生畏的看守所，里头是个这样的世界呢？

中国法律根据犯人所犯的罪行，进行分类关押。

一般来说，社会上小打小闹，滋事斗殴的人，会被关押在拘留所。触犯法律，要负刑事责任的人，在定刑前被关在看守所，审判之后进监狱。违法但不宜追究刑事责任的人，被关在劳教所。

作为终审判决前的羁押场所，看守所的职责至关重要，关押的嫌犯涉及的案件也较为严重。

中国警营文化网曾在2016年刊登过镇江市看守所民警曹伦平的文章，里面描述：监狱从事的工作内容，看守所一样都不会少。包括入所谈话、心理风险评估、日常教育谈话、违规处理、看病就诊、值机监控、生产劳动、周期性集体教育等工作。

看守所还承担了一部分监狱没有的工作，比如前台接待法律文书审核、催收，接受在押人员亲属上账送物，每天高频次提审会见，新收人员的信息录入体检整套流程等。

然而和监狱不同的是，看守所的民警非常少。相较于曹伦平此前所在的600人当职的监狱，镇江市看守所只有不到50位民警。不仅人力少，看守所在对嫌犯的管理上，手段也很有限。

在处遇方面，监狱狱警可以允许服刑人员抽烟、拨打亲情电话、和亲友会面、逢年过节加餐、给与改造较好的人员物质奖励等。在处理违规手段上，监狱可以采取短期集训、戴铐、禁闭、高危管控等，每种手段都能形成比较大的震慑。

然而在看守所里，以上手段都很难实施。曹伦平透露，看守所民警主要靠“磨嘴皮子”，针对少数社会恶习较深的在押人员，缺乏有效手段。

在处遇方面，监狱狱警可以允许服刑人员抽烟、拨打亲情电话、和亲友会面、逢年过节加餐、给予改造较好的人员物质奖励等。在处理违规手段上，监狱可以采取短期集训、戴铐、禁闭、高危管控等，每种手段都能形成比较大的震慑。

然而在看守所里，以上手段都很难实施。曹伦平透露，看守所民警主要靠“磨嘴皮子”，针对少数社会恶习较深的在押人员，缺乏有效手段。

从上述情况分析，看守所事多人少，其管理是否规范，手段是否合理，出状况时会不会得到适当应处，可能没有保障。 有经历过的人就指出，相对于监狱，看守所更难熬。张伟也是在这个环境下受伤。

针对张伟的处境，郜女士要求追究相关人员的责任，赔偿一切损失。对此，新乡县公安局方面回复正在调查中。问题是，嫌犯在看守所内断15根肋骨，居然事发后几个月还没查清，到底是查不了也是没认真查？让人费解。

如果郜女士没有通过媒体曝光，这事会得到当局重视吗？另一头说，如今媒体曝光了，她会得到真相和应有的赔偿吗？大家屏息以待。