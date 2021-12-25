大陆批台日执政党会谈是变相开展官方往来

针对台日执政党昨天（24日）举行会谈，中国驻日本大使馆昨晚抨击这是变相开展官方往来，是对中国大陆的蓄意挑衅，并对此表示强烈不满和坚决反对，且已向日方提出严正交涉。

据中国驻日本大使馆官网昨天晚间发文，驻日使馆发言人称，日本自民党个别国会议员与台湾民进党有关人员举行“外交经济对话”，实质是变相开展官方往来，严重违背国际关系基本准则，严重违背中日四个政治文件原则，是对中国大陆主权和内政的蓄意挑衅。

这名发言人并称，一段时期以来，包括日本在内少数国家同“台独”势力加大勾连，多次在“台湾问题”上搞“小动作”，试探触碰中方红线，对于当前台海局势紧张负有不可推卸的责任。中方维护国家主权和领土完整的决心坚定不移，任何否定、挑战“一个中国”原则的企图都将以失败告终。

这名发言人强调，“台湾问题”事关中方核心利益，事关中日关系政治基础，事关两国间基本信义，处理不当将给中日关系造成破坏性影响。近期日方涉台消极动向密集突出，一些政客不断挑衅滋事，已经对中日关系稳定造成严重干扰。

这名发言人最后称，中方强烈敦促日方切实遵守中日四个政治文件原则和迄今在“台湾问题”上所作承诺，停止向“台独”势力发出任何错误信号，不得以任何形式干涉中国内政，避免两国关系受到进一步冲击和损害。

“民进党‧自民党 台日2+2会谈”昨天上午登场。台方由立委兼民进党国际事务部主任罗致政、立委邱志伟主谈，日方由负责外交部的自民党会长佐藤正久及经济产业部会长石川昭正众议员主谈。