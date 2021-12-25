江苏省约谈滴滴出行等网约车平台企业

中国江苏省交通运输厅昨天（24日）约谈部分重点网约车平台企业，包括滴滴出行、花小猪出行等网约车平台公司，因个别网约车平台公司合规化工作推进缓慢，措施不实，效果不明显。

据江苏省交通运输厅官方微信“江苏交通”昨天刊文称，江苏省交通运输厅昨天约谈包括滴滴出行、T3出行、美团打车、享道出行、曹操出行、首汽约车、神州专车等网约车平台企业，听取关于网约车合规化工作推进、疫情防控措施落实等情况的汇报，并对下一步工作提出具体要求。

会议提到，当前江苏省网约车合规化工作还存在一些问题，包括部分网约车平台公司在省内不同城市合规化推进情况差距较大；个别平台公司疫情防控措施落实情况不细、不实，个别驾驶员存在通风、消毒要求未及时落实、未按要求规范佩戴口罩等问题。

会议要求各平台公司积极配合城市交通运输部门加快合规化工作进程，切实做好交通疫情防控各项工作，按规定严格落实好车辆通风、消毒，驾驶员和乘客戴口罩乘车等要求，坚决防止疫情通过交通运输环节传播扩散。

会议同时要求落实和保障好驾驶员的合法权益，进一步构建平台企业和驾驶员运营风险共担、利益合理分配的经营模式，进一步规范经营行为，保障好驾驶员的知情权。

中国交通运输部等八部门11月底印发《加强交通运输新业态从业人员权益保障工作的意见》，要求保障从业人员合理劳动报酬，并督促网约车平台企业合理设定抽成比例上限。