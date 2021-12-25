港媒：美国向中国申请18名官员入境签证参加北京冬奥

据港媒引述消息人士透露，美国在宣布将对北京冬奥会实施外交抵制后，向中国申请18名官员的入境签证，在北京冬奥期间提供安全支持。

据《南华早报》引述两名消息人士以及报道查阅的文件透露，美国政府近期向中国提交了一份为期三个月的签证申请，名单上有18人将参加于明年2月举行的北京冬奥会，以支援其安全行动。

一名不具名消息人士说，名单上的18人中，有15人是美国国务院职员、一人是五角大楼的职员，大部分都是中低层级的官员。美国官员还告诉中国官员称，未来几个月可能还会再提交40名官员的签证申请。

目前还不清楚中国是否会批准美国的签证申请，不过一名知情人士说，中美两国政府对外交抵制的定义有很大的不同。

北京政府认为若这18名官员出访冬奥，即违背了华府喊出的外交抵制北京冬奥的目的；美方则认为，名单上的18人不是官方代表，而是为了支援安全和医疗而参与冬奥，因此不违背外交抵制意义。

这些签证申请是在美国总统拜登于11月底证实正在考虑对北京冬奥会实施外交抵制后提交。美国白宫于本月6日宣布，基于中国对人权的“暴行”（atrocities），美国将不派官方代表团参加2022年北京冬季奥运会。

随后，英国、澳大利亚、加拿大、比利时等国也宣布跟进，对北京冬奥会实施外交抵制。同属“五眼联盟”的新西兰，则以冠病疫情为由，宣布不派遣官员出席。日本虽在昨天宣布不派遣政府代表团出席，但不愿意使用“外交抵制”的名义来形容日本对冬奥采取的行动，同时强调日本是在综合考虑后，“自行做出了判断”。