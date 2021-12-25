台专家拟明年访立陶宛 助推半导体产业发展

台湾驻立陶宛代表黄钧耀说，台湾专家明年可望访立，并就立陶宛发展半导体产业提出建议报告。

据中央社报道，黄钧耀接受采访时说，欧盟推动发展在地半导体供应链，以提升战略自主，立陶宛政府期待把握机遇发展相关产业。台湾如今拥有国际间少见的完整半导体产业研生态系，并愿与立陶宛分享经验，表现对深化双方关系的诚意。

至于台湾是否将协助立陶宛建立生产基地，黄钧耀说，“任何与半导体有关的议题都会去探索”。

黄钧耀说，协助立陶宛发展半导体产业的相关计划将由经济部主导，经济部已与立陶宛经济暨创新部展开资料交换、想法及沟通，预期未来半年内将有一系列讨论和人员访问，台湾并将向立陶宛提出半导体产业发展建议报告书。

此外，黄钧耀还说，台湾规划明年起协助立陶宛训练半导体相关人才。除了半导体，台湾与立陶宛在镭射产业也计划进一步合作。立陶宛的镭射科技在国际间享有盛名，目前双方正研商结合立陶宛的镭射技术与台湾的生产设备，共创双赢。

欧盟执委会预计明年上半年提出芯片法（European Chips Act）草案，目标包括推动在欧盟境内生产技术最顶尖的芯片，并在2030年达成让欧洲所产芯片在全球市占率倍增。

台湾与立陶宛关系今年急速升温，但北京不满立陶宛允许在首都维尔纽斯设立台湾代表处，持续在外交与经贸上对立陶宛加强施压力道。对此，台湾外交部近日数度表达立场，台湾将持续与立陶宛同在，加强双方合作的决心不变，并将与美国等伙伴合作，全力协助立陶宛应对威权体制的复合式威胁。