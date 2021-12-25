中国信达认购重庆蚂蚁20%的权益

中国信达资产管理股份有限公司宣布，将收购蚂蚁集团旗下消费金融子公司重庆蚂蚁的20%股权，重庆蚂蚁将把注册资本提高220亿元（人民币，下同，约46.96亿新元），以作为由监管驱动的最新一步改革举措。

根据昨天（24日）刊发的香港交易所公告，中国信达将出资60亿元，以现金方式认购重庆蚂蚁消费金融有限公司20%的权益；蚂蚁集团将出资110亿元，维持50%的持股比例。增资事项完成后，重庆蚂蚁的注册资本将由80亿元增加至300亿元。

中国信达为其中一个认购方，其他认购方还有蚂蚁集团、鱼跃医疗、舜宇光学、博冠科技及渝富资本。

中国信达称，重庆蚂蚁消费金融凭借金融科技赋能，依托商业场景和客户流量，具有投资价值。通过参与增资事项，公司可以与业内最为领先的消费金融服务提供者建立紧密的合作关系，并在客户共用、金融科技、金融全产业链服务等方面取长补短、互利共赢。

彭博社报道分析称，此举是马云的金融巨头重组业务的最新一步，其业务从支付到消费信贷，再到中国最大的货币市场基金等。中国监管机构一年前宣布中止蚂蚁350亿美元（约475亿新元）的首次公开募股（IPO），并启动了长达一年的整治，以遏制整个互联网行业的急剧增长，以及资本的“无序”扩张。

根据公告，重庆蚂蚁今年6月成立，截至今年9月30日录得税后亏损5.25亿元，其囊括该公司最具盈利能力的网络借贷业务，花呗和借呗。