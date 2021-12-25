港岭南大学明年起每天升五星旗以推广国民教育

香港岭南大学校长郑国汉昨天（24日）向大学成员致函称，了解国家和建立国民身份认同对年轻人十分重要，大学将由明年起每天在校园升五星旗，每周均举行升旗礼，以推广国民教育。

据香港东网报道，郑国汉说，校方也将在特定日子举行特别的升旗典礼，而首次特别升旗典礼将于明年元旦(2022年1月1日)上午9时举行。

郑国汉称，校方正开展数项新的计划，以增强该校在中国文化研究的实力，包括中国语文、文学、哲学和艺术等范畴，以及推动文化交流。他续称，岭大将于明年初设立“环球中国文化高等研究院”，当中“环球”是研究院的重点，致力促进全球学术交流和合作，旨在提高校方在中国文化研究方面的全球影响力。

为配合该所新的研究院，校方将设立展览馆，展出传统中国艺术精品。另外，黄炳礼音乐及演艺部也会配合新研究院，适当推动中国音乐和表演艺术以及跨文化交流；岭大或会开展关于中国功夫的历史和哲学研究，尤其是关于广东省著名的武术门派。

岭南大学昨天继香港大学拆除校园内纪念八九事件的雕塑“国殇之柱”后，拆走了校内的相关浮雕，并以油漆覆盖民主女神喷漆画像。岭南大学发言人称，大学最近重新检视及评估校园内可能构成法律或安全风险的物品，为保障大学社群整体利益，相关物品已被清除或移除，并妥为储存。