网传车主试驾特斯拉Y坠河死亡 特斯拉辟谣

昨天网传江苏溧阳一车主试驾特斯拉Y时，因车辆原因发生事故后坠河。特斯拉方面回应称，上述说法是谣言。目前溧阳市公安局交警大队事故处理中队已介入处理。

综合环球时报和猎云网报道，特斯拉方面表示，目前已经确定该车辆并非特斯拉门店试驾车辆，实为用户已购自用车辆，且车上无特斯拉工作人员。据现场人员称，驾驶员与副驾驶员发生冲突。

据媒体报道，江苏溧阳网友发布视频称，当日中午一辆黑色轿车在溧阳清泓路过桥时，忽然撞破桥边栏杆坠河。

从网友发布的现场监控视频显示，事发时该轿车已左拐驶入最左侧车道，随后忽然加速，并连续向右穿过三条车道，撞破护栏后坠河。另一段视频显示，坠河车辆已被打捞上岸，可以看到车头处有特斯拉的车标。

江苏溧阳警方昨天对上述事故的有关情况发布通报称，陈某某（男，31 岁）昨天2时16分驾驶小型汽车载乘其妻姜某某（32 岁，均为溧阳人）途经溧阳市区新城桥时，突然冲撞桥东侧护栏后坠入河中。

接报后，溧阳市公安局立即组织警力赶赴现场全力救援，联动消防、“ 120 ”急救中心以及蓝天救援队和周边群众，将车上两名驾乘人员救上岸送医抢救。

目前，陈某某经抢救无效死亡，姜某某仍在抢救中，事故原因正在进一步调查中。