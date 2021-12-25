柯文哲：应从中美对抗框架思考台湾问题

台湾民众党主席、台北市长柯文哲今天参与民众党举办的国际论坛时说，台湾问题应从中美对抗的架构下来思考，身为国际社会一份子，应居安思危，没有放松的本钱。

综合中央社和《自由时报》报道，柯文哲今天（25日）上午参加由民众党主办的“前瞻2022国际局势与台湾角色论坛”，会前接受媒体联访，并发表开幕引言。

柯文哲接受媒体联访时说，台湾是国际社会的一份子，民众党应该要知道台湾处在国际环境中，要怎么应对 ，这是基本要求。

柯文哲说，“两岸关系应该是太平洋两岸，而不是台湾海峡”。他认为，在中美对抗的架构下来思考台湾问题，才比较正确；若单纯从台湾角度思考两岸问题，会失去对全貌的了解。台湾作为国际社会的一份子，要认清国际局势，并在真实情况下，求取台湾最大利益。

柯文哲提到，这段时间不仅中国大陆军机绕台、在西南空域出现，美军出现在台湾海峡的次数也越来越多，法国、德国、英国都先后派军舰到西太平洋和南中国海，这在过去2、30年是没有过的现象。

对于执政党民进党的作为，柯文哲认为，执政党的是非对错，台湾人民都看在眼里。他批评台湾总统蔡英文曾说“谦卑、谦卑、再谦卑”，但如今却是“傲慢、傲慢、再傲慢”。执政党所有动作已经太权谋，应该要有政治诚信，“不可能把人民当白痴。”

在开幕引言中，柯文哲说，台湾对于中国大陆贸易极度依赖、但在政治上极度对抗，这是人类历史前所未见的。他认为，在中美对抗的背景下，全球供应链重组，这对高度依赖贸易的台湾来说，是极需思考的议题。

柯文哲说，仇恨情绪会失去理性的判断，因此对中国大陆要有理性的认知，还是要有交流。台湾处在全球地缘政治的前端，应该居安思危，没有本钱放松。

“前瞻2022国际局势与台湾角色论坛”由台湾民众党政策智库主办，邀请多位专家学者，分别就台湾与美国、中国大陆、日本的关系，进行座谈。