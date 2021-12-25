山西盗采煤炭透水事故 镇分管领导等三人已被查

发生在山西吕梁孝义市西辛庄镇杜西沟村的盗采煤矿透水事故持续引发震荡，四天内，西辛庄镇分管矿业秩序的镇领导、自然资源所所长以及供电所所长三人宣告被查。

据吕梁市纪委监委网站昨天（24日）发布的消息称，孝义市西辛庄供电所所长王鹏涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受吕梁市纪委监委纪律审查和监察调查。

稍早前，吕梁市纪委监委网站本月21日发布的消息显示，孝义市西辛庄镇人大主席杨海生涉嫌严重违纪违法，目前正接受吕梁市纪委监委纪律审查和监察调查；孝义市自然资源局西辛庄自然资源所所长侯进军涉嫌严重违法，目前正接受吕梁市监委监察调查。

本月15日晚上11时，孝义市西辛庄镇杜西沟村因盗采煤炭资源导致透水事故，事故造成两名被困人员遇难。山西省委书记林武说，这次事件是由非法盗采煤炭资源引发的，性质恶劣，同时暴露出该省在打击非法盗采和非法生产方面还存在责任悬空、监管不严、措施不落实问题。

12月19日下午，孝义市召开严厉打击盗采矿产资源专项行动暨安全生产大会。孝义市委书记刘世庆强调，纪检监察机关要在全市干部队伍、公职人员中开展一次大排查、大起底，严肃查办“保护伞”，坚决揪出“内鬼”，彻底清除“毒瘤”，绝不允许在孝义有盗采矿产资源生存的土壤，绝不允许党员干部动资源的念头。