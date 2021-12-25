中国纺织工业联合会及12家行业协会联名谴责美签署涉疆法案

中国纺织工业联合会与中国纺织全产业链12家行业协会共同发表声明，谴责美国总统拜登签署涉疆法案。

据中国纺织经济信息网发布的声明称，中国纺织产业界完全赞同中国政府相关立场，反对美国单方面通过其国内立法和行政措施阻碍新疆产品进入国际供应链的行为。

声明称，美方“有罪推定”的行为，不仅有违公平合理的市场经济与自由贸易规则，更伤害新疆各族人民通过国际贸易发展经济、提高生活水平的正当权益，本质上是一种严重侵犯新疆基本人权、干扰和破坏国际供应链、损害国际商界和消费者利益的霸凌行为。

声明说，新疆棉是全球业界公认的高品质天然纤维原料，较好满足了全球范围内对棉制纺织品服装的刚性消费需求，是中国乃至全球纺织工业健康可持续发展的重要原料保障。近年来，棉纺织及服装产业促进地区经济发展、解决各族人民就业、改善民生福祉发挥了重要作用。

声明强调，新疆纺织行业协会今年1月发布的《新疆棉纺织行业社会责任报告》，已充分说明中国新疆维吾尔自治区不存在“强迫劳动”。声明还欢迎包括美国同业在内的国际品牌、机构实地走访考察新疆棉花产区、纺织服装工厂，独立了解、判断相关事实，并表示愿为相关考察和贸易投资合作提供便利与协助。

声明呼吁美方正视中国政府、产业界和消费者严正立场，尽快纠正错误的立法和行政措施。同时也呼吁所有国际品牌尊重新疆维吾尔自治区和中国纺织产业界的正当权益，尊重全球70多亿消费者的自由选择权利，避免商业问题政治化，成为美国反华势力的牺牲品。

获得美国国会两党广泛关注和支持的编号H.R. 6256《防止强迫维吾尔人劳动法》最终版本上周先后获得众议院和参议院的一致通过。美国总统拜登随即于当地时间周四（23日）签署，使之正式生效成法。该法案禁止任何强迫劳动生产的产品进入美国市场，并给予企业举证责任，必须证明其从新疆进口美国的产品供应链中无强迫劳动，才能获准进口。