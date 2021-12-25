港学者：疫情致基层家庭缺乏支援进一步恶化

香港大学儿童及青少年科学系临床副教授叶柏强表示，冠病疫情是一个当头棒喝，突显香港根深蒂固的问题，疫情只是使存在已久的贫富悬殊及基层家庭缺乏支援的情况进一步恶化。

据《星岛日报》报道，叶柏强在电台节目上说，过去两年香港经历最长时间的停课，家长为了希望孩子“停课不停学”，到处张罗合适的电子产品和协助孩子在家中学习。

他续称，不少基层家长因此变得心力交瘁，因为他们面对的心理和经济压力大得难以想像。他认为，这是香港根深蒂固的问题，疫情只是使存在已久的情况进一步恶化。基层家庭，特别是当中有特殊学习需要的孩子，由于生活习惯和学习模式的突然转变而变得无所适从，引发心理，健康和社交方面严重的问题，其父母所承受的亲职压力令精神濒临崩溃。

叶柏强说，疫情打乱孩子的健康生活习惯，使他们学习、情绪和行为各方面都产生负面影响。由于长时间的停课和居家限制，孩子的活动空间变得非常有限，运动时间也大幅减少，疫情带来的转变已令不少基层孩子出现体能变差、学习障碍、情绪波动、以及过度活跃等影响深远的问题。

他说，突如其来的疫情暴露香港社会的不足，基层孩子和家长在疫情下缺乏支援，身心都面对严重压力。他认为，只要大家愿意关注基层家庭的需要，提供适切的支援，就能避免基层孩子堕入跨代贫穷的困局。