中国电子集团总部从北京迁驻深圳

继华侨城集团与中国广核集团之后，中国电子集团今天（25日）宣布将其总部正式从北京迁驻深圳，而广东深圳也将新增一家“世界500强”企业。

据21世纪经济报道，中国电子集团总部迁驻深圳大会于今天举行，有18万干部员工的中国电子总部正式入驻深圳。会上，广东省人民政府、深圳市人民政府分别与中国电子签署《关于加快打造国家网信产业核心力量和组织平台战略合作框架协议》、《关于共同打造国家网信创新策源高地和产业集群战略合作协议》。

报道引述专业人士观察说，“中国电子”属于某种总部在北京的深圳企业，它的根和魂一直在南方。早在1985年，中国电子就成立“深科技”（深圳长城开发科技股份有限公司），旗下大批骨干企业在深圳发展。闻名遐迩的华强北，就有中国电子的身影。

此外，中国电子总部的搬迁也是央地双方率先贯彻中共中央、中国国务院决策部署的重要举措，这显示中国央企积极融入新发展格局、更好服务粤港澳大湾区战略、构筑高质量发展高地的实际行动，标志着中国电子全面开启扎根大湾区、更好服务“网路强国”的战略。

中国电子是特大型中央企业。据官网公开信息显示，中国电子主营业务以网络安全和信息化为主，兼具计算机CPU和操作系统关键核心技术。截至2020年底，中国电子拥有26家二级企业、15家上市公司，全年营收达人民币2479.2亿元（约529亿新元），已连续10年跻身《财富》世界500强。

据《成都商报》报道，从2014年到2018年，每隔两年就会有央企迁出北京。但在2021年，这个速度看上去明显加快许多。中国企业联合会研究员刘兴国对红星资本局表示，今年的密集外迁，一方面是新组建央企在总部选择上，可以重新考虑布局，从而可以将新总部根据新要求进行布局；另一方面，对那些老央企来说，经过多年谋划，而且国务院国资委也在大力推动，所以今年的外迁数量也就相应较往年偏多。