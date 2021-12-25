港各大专学生会联合呼吁校方交代雕塑去向

香港大学、香港中文大学及岭南大学先后移走校内与八九风波相关的大型雕塑品，大专学界就事件发表联合声明，呼吁各大专院校尽快交代雕塑的去向，并交由全体师生共同商讨它们未来去向。

据《星岛日报》报道，岭南大学学生会、香港理工大学学生会、香港教育大学学生会、香港树仁大学学生会、香港科技大学学生会、中大逸夫书院学生会等14个组织一同发表联合声明。

声明称，各大专在未征询学生、校友及创作人的意愿下，就接连将雕塑从校园内移走，即使学生代表多番追问校方，仍未能得知雕塑的下落。声明并称，相关艺术品为各艺术家为悼念而制的“呕心沥血之作”。

声明称，在岁月洗礼下，这些纪念雕塑已超出它原本的意义，无数的学生活动、聚会，都曾发生在一众雕塑之下，已融入学生的大专生活之中，成为每一代大专生的共同回忆。

声明批评相关举动蔑视艺术创作，摧毁无数大专生的回忆。声明呼吁各大专院校尽快交代雕塑的去向，并交由全体师生共同商讨它们未来去向。声明又呼吁各院校反思学术自主，找回民主、自由等大学核心价值。

港大日前将“国殤之柱”围封，至昨清晨将雕像移出校园，目前存放在位于石岗的香港大学嘉道理中心。而中大则移走自2010年起放于大学站广场的“民主女神像”，并表明从未准许展示。岭大亦已移走“八九浮雕”，并称将重新检视和评估校园内可能构成法律或安全风险的物品。另外，城市大学校内图书馆民主墙旁也竖立民主女神像，属学生会资产。校方也向学生会发电邮，称该民主女神像的展出期限已过，要求日内移除该展品。