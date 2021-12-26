胡衡华出任重庆市委副书记 重庆市长换人在即

中共重庆市委高层出现调整。 中共陕西省委副书记胡衡华跨省履新重庆市委常委、副书记，成为重庆下一任市长的热门人选之一。 重庆市长唐良智及常务副市长王赋，不再担任重庆市委常委，唐良智并卸下市委副书记职务，意味着重庆正副市长换人在即。

《重庆日报》、 重庆卫视《重庆新闻联播》 等官媒昨天发布上述调整消息。 官媒报道也称， 唐良智和王赋另有任用。

公开简历显示，58岁的胡衡华是湖南衡南人，拥有工商管理硕士学位，是一名高级工程师，曾在湖南工作长达30余年，期间任湖南经济委员会主任，益阳市市长，湖南发改委主任，省会长沙市市长等职。

胡衡华2016年底跻身中共湖南省委常委，兼任省国资委党委书记。隔年7月，时任长沙市委书记易炼红北上辽宁，任沈阳市委书记；胡衡华同月接任长沙市委书记，并于当年10月当选十九届中共中央候补委员。

去年10月，胡衡华的仕途首次离开湖南，跨省调任陕西省委副书记，直至本次履新。目前暂不知胡衡华是否将接替唐良智出任重庆市长。

重庆市委目前还有一名副书记吴存荣；他今年1月从常务副市长位子上升任市委副书记，填补任学锋两年前在北京骤逝后留下的空缺。

当时有在渝消息人士向《联合早报》分析，吴存荣在重庆素有“能做事”的声誉，受到中央政治局委员、重庆市委书记陈敏尔信任，被视为接替唐良智出任下一任重庆市长的热门人选之一，未来有很大机会主政一方。

61岁的唐良智是湖北洪湖人，是一名经济学博士、高级工程师，曾任武汉市长、成都市长、成都市委书记等职。陈敏尔2017年7月主政重庆后，唐良智隔年1月出任重庆市委副书记、市长，至今已近四年。唐良智是十九届中共中央候补委员。

至于常务副市长王赋，他今年3月底才履新，接替吴存荣留下的空缺出任常务副市长，在七名副市长中位列第一。

59岁的王赋是山西浑源人，经济师出生，来渝前曾在山西工作近20年，期间任山西发展和改革委员会主任、山西副省长，中共山西省委秘书长等职。与唐良智一样，王赋2018年1月跨省担任重庆市委常委、秘书长、办公厅主任等职务至今。（联合早报重庆特派员王纬温报道）