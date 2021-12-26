李嘉诚旗下长实集团将出售飞机租赁业务

在航空业仍面临冠病疫情带来的严峻挑战之际，香港富豪李嘉诚旗下的长实集团将作价42.8亿美元，把旗下飞机租赁业务出售给一个有私募股权投资公司凯雷投资集团参与的财团。

据《华尔街日报》报道，长实集团周五称，风险与回报动态变得更不稳定且难以预测，行业内出现更多整合及并购活动。

自2019年底疫情暴发以来，航空业一直处境艰难，世界各国政府实施了出行限制，导致休闲和商务旅行需求减少。虽然随着疫苗接种令疫情得到一定控制，边境开始重新开放，但航空业仍面临冠病病毒新变种带来的不利形势。为应对目前最新的奥密克戎变异株，一些国家重新实施年中已放松的部分限制措施。

该集团称：“本集团飞机租赁业务经内部整合后，本集团认为这是一个在疫情中退出飞机租赁行业并加强战略重点的时机。”

长实集团的上述举动顺应了飞机租赁业的整合趋势。今年3月，通用电气公司同意将旗下飞机租赁部门GE Capital Aviation Services与竞争对手AerCap Holdings NV合并，交易价值300亿美元，以创建一个拥有2000多架飞机的租赁巨头。

在香港上市的长实集团将把Accipiter Finance SARL和Manchester Aviation Finance SARL出售给一家由凯雷和加拿大年金计划投资委员会管理的公司。

Accipiter和Manchester Aviation拥有125架供租赁的飞机。

长实集团称，此次出售交易让该集团可释放飞机组合的相关价值并变现理想收益，该集团也有机会重新调配资本以参与其他投资项目。

长实集团预计此次出售交易产生的利润总额约为1.7亿美元。