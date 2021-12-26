官媒：中国虚拟货币“挖矿”监管不能留死角

中国官媒《经济日报》昨天发表评论文章称，要对虚拟货币“挖矿”不留监管死角。

这篇题为《虚拟货币“挖矿”监管不能留死角》的文章说，今年以来，针对虚拟货币“挖矿”的监管持续加码。早在5月份，中国国务院金融稳定发展委员会就定调打击比特币挖矿和交易行为，工信部、发改委等部门和各地区也接连出台相关措施，加大核查整治“挖矿”力度，机构等规模化“挖矿”在中国国内基本被清除，大量“矿场”已关停或搬迁到海外。

不过，文章指出，由于体量小、隐匿性强，一些个人“挖矿”行为依然存在。其中，既有网吧经营者利用配备的高性能显卡电脑“挖矿”，也有部分销售显卡、硬盘的商家自行“挖矿”，甚至还有中国国有单位工作人员利用公共资源参与“挖矿”等等。

文章紧接着说，由于“挖矿”产业链长、专业性强，涉及矿机生产、能耗双控、数据监测、金融监管等多个部门，部分地区部门之间存在沟通衔接不畅、权责关系模糊等问题，对个人“挖矿”行为仍留有监管盲区，让部分散户钻了空子。

文章称，虚拟货币“挖矿”属于落后工艺，能源消耗和碳排放量大，而且生产交易环节衍生风险突出，需要相关部门形成联动，加强协调合作，共享监管信息，善用技术手段，让散户“挖矿”无处遁形。

文章最后说，目前无论是规模化“挖矿”还是分散式“挖矿”均得到了有效治理，未来随着监管盲区的一一扫除，相信距离虚拟货币“挖矿”清零目标的实现不会太遥远。