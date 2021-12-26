马兴瑞升任新疆一把手 料跻身中央政治局

广东省长马兴瑞获破格重用，北上出任新疆“一把手”。外界看好他的仕途在明年的中共二十大时更进一步，成为新一届中共中央政治局委员。

中国官媒新华社昨天报道，中共中央日前决定陈全国不再兼任新疆维吾尔自治区党委书记、常委、委员职务，另有任用，他的职位将由马兴瑞接替。现任中共广东省委副书记、深圳市委书记王伟中，则接替马兴瑞任省政府党组书记。

新疆对中国具有重要战略意义，近两年来更因人权课题成为国际关注焦点，当地一把手长期由中共中央政治局委员兼任。没有省委书记任职经历的马兴瑞此次直接晋升新疆党委书记，被视为决策层对他的破格重用，也令他的仕途备受看好。

今年62岁的马兴瑞祖籍山东郓城，是当前省级党委一把手中为数不多的“50后”，也是一名军工系技术型官员。曾长期在工程技术领域工作，并有“航天少帅”之称。他拥有哈尔滨工业大学博士学位，并曾是哈工大最年轻的博士生导师。

步入政坛前，马兴瑞曾任哈工大副校长、中国空间技术研究院（五院）副院长、中国航天科技集团总经理，并在2007年当选为国际宇航科学院院士。

中共十八大之后，马兴瑞仕途加速发展。他在2013年3月出任工业和信息化部副部长、国家航天局局长等职；同年11月，他“空降”广东，任广东省委副书记、省政法委书记。2015年初出任深圳市委书记，仅一年多后即升任广东省省长，打破广东官场由本省官员升任省长惯例。马兴瑞主政广东时，也担任新加坡—广东合作理事会粤方联合主席。

刚卸任新疆党委书记的陈全国，是十九届中央政治局委员。有传言称，陈全国将返京担任中央农村工作领导小组副组长。

根据中共政治局委员“七上八下”（67岁续任、68岁退任）的惯例，明年67岁的陈全国，还有望留任政治局委员，乃至成为政治局常委的有力竞争者。