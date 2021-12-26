台长荣航空今起 从松山高雄飞上海暂停载客到明年2月

台湾航空业者昨天证实，由于上海浦东机场实施机舱消毒新措施，导致作业时间拉长，长荣航空将从今天（26日）起至明年2月3日暂停台北松山、高雄飞往上海的载客，但返程仍正常载客。

综合台媒报道，有台湾航空业者透露，中华航空目前仍在评估，但倾向相同航线的早班机仍正常载客，中午以后起飞的往程班机也可能比照暂停载客，但返程均不受影响。

中央社引述一名台湾航空业者主管说，上海浦东机场自周五（24日）起实施极为严格的消毒杀菌措施，上海当地的防疫人员会登机，对每一个座位实施地毯式的消毒。这将使班机在浦东机场的作业时间，从原本的两个小时延长到七个半小时。

这名主管指出，在作业时间大幅延长下，中午以后飞往上海的班机返回松山、高雄时，将超过夜晚11时的禁止起降时间，增加作业困扰；这是长荣及华航决定或考虑暂停往程载客的原因。

他说，目前还无法确定这样严格的消毒措施是否会推展到中国大陆其它机场。但因为台北桃园机场夜间没有禁航时间，因此这项措施对桃园机场起降的大陆航线没有造成影响。

据《联合报》昨天报道，实际上，周五从上海飞高雄跟松山的航班都因上海上述新规而有大延误，因为飞机飞回台湾已经超过宵禁时间，只能转降桃园机场。