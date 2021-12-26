李慧琼：新议员都爱国爱港 不用再分建制非建制

香港民建联主席李慧琼说，新制度下选出的立法会议员都爱国爱港，再像过往般分“建制”、“非建制”意义不大。

据香港01报道，新一届香港立法会当选者中多达37人为独立无党派，李慧琼今天（26日）出席电视节目时，被问及会否吸纳这些人加入民建联，她称具体合作形式“仍在探索阶段”。

李慧琼说，每届选举都有其独特背景，这届直选投票率仅及三成，可能是因为选民对新制度认识不深。她认为，新制度下选出的立法会议员都爱国爱港，同心为香港未来出力，再像过往般分“建制”、“非建制”意义不大。

外界关注建制阵营会否出现板块大整合、民建联会否吸纳部分新议员扩大影响力，李慧琼回应说，未来90位议员都有同一个目标，就是推动良政善治、解决民生问题，相信这不分党派。她说，民建联的大门一向都打开，欢迎市民向他们反映意见。

李慧琼说，新任议员之间固然会有竞争，但相信不是以往你死我活式的政治斗争，而是良性竞争，“大家不会只是想突出自己，竞争是必然存在的，大家可能对如何达致良政善治有不同想法。”

至于民建联周浩鼎于选举论坛期间攻击实政圆桌田北辰，引起政界关注新制下是否仍有恶性竞争存在，李慧琼说：“大家要紧守‘对事不对人’，竞争赛跑，都是朝向同一个目标，就是为香港好。”