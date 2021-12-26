台国防部：疫情趋缓后 争取美军高阶官员访台

台湾国防部送抵台湾立法院的书面报告书指出，疫情趋缓后，将争取美国国防部派遣高阶官员访台，针对国防发展及建军备战需求双边政策对话及议题研讨。

据台媒中央社报道，国防部近期送交立法院外交及国防委员会《台美高阶军文职官员交流互访执行概况》书面报告书。

报告书的内容提及，美国依《台湾关系法》及六项保证，透过对台军售确保台湾自我防卫能力及安全，但因中国大陆打压，除军售及相关合作外，多因外交现实及政策限制推展不易，美方对于指派国防高层赴台访问向来态度谨慎；而近年国际氛围转变、台美互信提升，国防部将积极争取并逐步拓展交流。

国防部说明，美国国会首度将美国防部资深军文职官员与台湾交流的条文，正式纳入《2017财政年度国防授权法》，进而在2018年催生出《台湾旅行法》，同年3月16日由前美国总统特朗普签署生效，成为美国行政部门各层级与台湾交流互访重要法源。

针对执行现况，国防部表示，受疫情影响，《台湾旅行法》如何落实仍待疫情趋缓后逐步推动，而根据统计，2020年国防部与美方各交流对口仍密切协调，采视频或电话会议的高阶交流案共19案，2021年迄今则有10案。虽然受疫情影响，美方仍邀请台湾出席印太司令交接典礼，此举象征台美战略伙伴关系坚若磐石，展现双方长期军谊。

国防部也说明，由于美国总统拜登4月9日公布最新对台交往准则，美方基于《台湾保证法》，将放宽双方往来，因此国防部将待疫情趋缓后，争取美国防部派遣高阶官员访台，针对台湾国防发展及建军备战实际需求，进行双边政策对话及重要合作议题研讨，据以制定对台更有利的交流政策，或出售符合台湾作战需求的先进武器装备。

此外，国防部表示，参与由美方主导的地区性国际年会或专案会议，汲取美方经验对台军有明显助益；为此，将敦请美国防部及印太司令部，在既有合作基础上提供台军扩大参与及出席国际性活动的机会，融入美印太地区整体安全体系。