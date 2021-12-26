中国研究生招生规模十年增长近一倍 向数理学科倾斜

中国硕士研究生招生考试昨天登场，报考人数为457万，比上年增加了80万。据报，中国研究生招生规模从2010年的53.82万人，已增加到2020年的110.66万人，十年增长了近一倍，主要向数学、物理、化学、生物等基础学科倾斜。

据中国央视新闻客户端报道，中国2022年全国硕士研究生招生考试于12月25日至27日举行，共安排3600余个考点、17万个考场，包括1.3万个备用隔离考场，457万考生参加考试，比上年增加了80万。

报道引用《全国教育事业发展统计公报》指出，中国研究生招生规模从2010年的53.82万人，增加到2020年的110.66万人，十年增长了近一倍。从研究生招生的增量来看，近年来主要向数学、物理、化学、生物等基础学科倾斜，向集成电路、人工智能、公共卫生等服务国家战略、社会民生急需领域相关学科倾斜。

据报道，在硕士研究生招生结构调整方面，中国国务院学位委员会、教育部印发的《专业学位研究生教育发展方案（2020—2025）》中提出，到2025年，以中国国家重大战略、关键领域和社会重大需求为重点，增设一批硕士、博士专业学位类别，将硕士专业学位研究生招生规模扩大到硕士研究生招生总规模的三分之二左右。

报道也提到，复旦大学经济学院称，该校将自2022年开始不再招收学术学位硕士研究生。北京大学国家发展研究院则从今年起对研究生培养结构进行调整，取消学术型硕士研究生项目招生，增扩博士研究生项目招生。