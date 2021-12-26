赖清德成绿营2024最强棒 朱立伦信任度大跌

台湾媒体《美丽岛电子报》公布的最新民调显示，副总统赖清德成为绿营2024年总统候选人最强棒，而国民党主席朱立伦面临信任度大跌的处境。

综合台湾中时新闻网、风传媒和东森新闻报道，《美丽岛电子报》本月展开“民众认为谁最适合担任下届总统”的民调显示，赖清德以30.6%领先，新北市长侯友宜以22%居次，台北市长柯文哲、朱立伦和桃园市长郑文灿则分别为14.1%、4.5%和4.3%。

美丽岛电子报董事长吴子嘉说，赖清德和侯友谊在过去的民调差距一直维持在三个百分点左右，直到12月才扩大至大约八个百分点。

对比此前10月所做的同一项民调，绿营赖清德的支持度上升了逾五个百分点，郑文灿的支持度跌约两个百分点；蓝营侯友宜的支持度下降约一个百分点，朱立伦则大降4.5个百分点。

台湾在本月18日举行四项公民投票，国民党诉求的“四个同意”在公投中全数吞败。这个最新民调是在公投于12月举行期间进行的。赖清德为民进党诉求的“四个不同意”进行巡讲拉票，也拉抬了自己的支持率。

据报道，赖清德在苗栗、新竹客家区两次宣讲全程用客语，展现努力学习的客语能力及诚意，让客家人很有感。除了苦练客语，赖清德在担任副总统后尝试加强外语，除了原本已能掌握的英文，他开始尝试学日文。

吴子嘉认为，公投让赖清德获益，他相当于“吃掉”郑文灿跟朱立伦的支持度，但距离下次投票还有一段时间，一切都还有变数。

《美丽岛电子报》也在本月展开政治人物信任指数调查。侯友宜仍位居榜首，但近四个月来的指数从74.1下滑到70.7。8月信任指数还有49.0的朱立伦，则在10月接任主席后就掉到42.3，在本月中旬举行的四项公投后更大跌至35.3，近四个月一共下滑13.7个百分点。

吴子嘉分析，四项公投全数落败让朱立伦的信任指数下跌，相较于上一次民调下跌七个百分点。他判断，按这个趋势，朱立伦未来要选总统，“困难度非常高”。