赖清德成绿营2024最强棒 朱立伦信任度大跌

发布 / 2021年12月26日 3:06 PM

更新 / 2021年12月26日 3:18 PM

台湾《美丽岛电子报》的最新民调显示，副总统赖清德成为绿营2024年总统候选人最强棒。图为赖清德在四项公投投票日前夕在台北凯达格兰大道呼吁民众投票否决所有的公投案。（民进党面簿视频截图）
台湾《美丽岛电子报》的最新民调显示，副总统赖清德成为绿营2024年总统候选人最强棒。图为赖清德在四项公投投票日前夕在台北凯达格兰大道呼吁民众投票否决所有的公投案。（民进党面簿视频截图）

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台湾媒体《美丽岛电子报》公布的最新民调显示，副总统赖清德成为绿营2024年总统候选人最强棒，而国民党主席朱立伦面临信任度大跌的处境。

综合台湾中时新闻网、风传媒和东森新闻报道，《美丽岛电子报》本月展开“民众认为谁最适合担任下届总统”的民调显示，赖清德以30.6%领先，新北市长侯友宜以22%居次，台北市长柯文哲、朱立伦和桃园市长郑文灿则分别为14.1%、4.5%和4.3%。

美丽岛电子报董事长吴子嘉说，赖清德和侯友谊在过去的民调差距一直维持在三个百分点左右，直到12月才扩大至大约八个百分点。

对比此前10月所做的同一项民调，绿营赖清德的支持度上升了逾五个百分点，郑文灿的支持度跌约两个百分点；蓝营侯友宜的支持度下降约一个百分点，朱立伦则大降4.5个百分点。

台湾在本月18日举行四项公民投票，国民党诉求的“四个同意”在公投中全数吞败。这个最新民调是在公投于12月举行期间进行的。赖清德为民进党诉求的“四个不同意”进行巡讲拉票，也拉抬了自己的支持率。

据报道，赖清德在苗栗、新竹客家区两次宣讲全程用客语，展现努力学习的客语能力及诚意，让客家人很有感。除了苦练客语，赖清德在担任副总统后尝试加强外语，除了原本已能掌握的英文，他开始尝试学日文。

吴子嘉认为，公投让赖清德获益，他相当于“吃掉”郑文灿跟朱立伦的支持度，但距离下次投票还有一段时间，一切都还有变数。

《美丽岛电子报》也在本月展开政治人物信任指数调查。侯友宜仍位居榜首，但近四个月来的指数从74.1下滑到70.7。8月信任指数还有49.0的朱立伦，则在10月接任主席后就掉到42.3，在本月中旬举行的四项公投后更大跌至35.3，近四个月一共下滑13.7个百分点。

吴子嘉分析，四项公投全数落败让朱立伦的信任指数下跌，相较于上一次民调下跌七个百分点。他判断，按这个趋势，朱立伦未来要选总统，“困难度非常高”。

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