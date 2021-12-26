达美赴华班机半途折返中国使领馆提严正交涉

一名中国网民披露，一趟载了大批中国乘客的达美航空赴华班机，上周三（22日）从美国起飞后半途返航，中国驻美使领馆已就此向达美提出严正交涉。

据中国红星新闻报道，这名网友称，机上当时有许多在美国留学的大学毕业生，他们的签证已经过期，许多人的防疫健康码也面临过期的情况，但美国负责处理防疫码以及签证等延期等工作的部门正在圣诞休假中，机上许多乘客都将被迫面临“非法入境”的局面。乘客们也在机场就此事进行协商。

网民说，飞机起飞前，机长曾提出“有乘客身体不适需要下机，要找到该乘客的行李”“飞机需要加油”“天气原因”等多种说法，最终告知乘客，因之前的事情耽误，已超出机组工作时间，航班被取消。

乘客们后来被安排再度乘搭同个赴华航班，班号从原来的DL287改为DAL9891。班机起飞约五小时后折返，机长之后告诉乘客：“由于中国入境政策临时发生变化，航班上所有人的健康码不被认证”。

上海浦东机场相关负责人也证实，航班并没有进入浦东机场，也没有入境中国，并说不清楚目前的中国国内防疫政策具体对该航班产生了什么影响。

跟踪航班信息的网站Flightaware资料显示，网民提及的达美DL287和DAL9891航班原本从美国西雅图起飞，经韩国仁川飞抵中国上海，但航班22日起飞后，在俄罗斯上空折返，23日飞抵西雅图。

中国驻美国大使馆昨天在官网上提醒中国民众：“多班自美飞往中国的航班延误或取消，某航空公司甚至出现航程过半后返航情况,中国驻美使领馆已向该航司提出严正交涉。”

使馆呼吁“近期计划赴华乘客密切留意航班变化情况，提前与航空公司确认航班状态并相应安排登机前‘双检测’”，如重新安排行程超过规定时间，乘客需再次检测并重新申请健康码。

使领馆也说，将继续敦促有关航空公司保障乘客正当权益，同时再次提醒疫情之下赴华仍应坚持“非必要，不出行”。中国驻旧金山总领馆也提醒民众：“为出行顺利，请慎重选择航空公司。”