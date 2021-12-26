江西发现规模庞大东周时期墓葬

中国江西樟树国字山墓葬考古发掘成果专家论证会透露，经专家论证，国字山墓葬是迄今江西地区考古发现规模最大的东周时期墓葬，出土了2600余件（套）器物。

据中新社报道，国字山墓葬位于江西省樟树市东周时期的大型城址——筑卫城城址西侧约300米处一个小山顶部，城址周边发现大量同时期的城址、遗址、墓葬等，构成了以筑卫城为核心的聚落群。

国字山墓葬外围有东西长约80米、南北宽约63米的近长方形围沟环绕。墓葬是东西向中字形竖穴土坑墓，东西两侧有斜坡状墓道。墓葬椁室各部位均使用楠木，椁盖板上覆盖有多层用杉木削制的金黄色木皮。专家认为，这一现象与浙江绍兴的印山大墓人字形椁室外覆盖树皮的做法类似。

墓葬虽经早期盗扰，破坏严重，在各分室内仍出土有2600余件（套）器物。墓内出土器物的种类以漆木器为大宗，此外还有金属器、陶瓷器和玉石器等。从器类看，囊括了礼器、乐器、兵器、车马器、日常用具等多种品类。乐器包括钟、鼓、琴、瑟、筝以及编钟架、底座等，其中筝保存很好，总长度达到2.3米，是先秦时期发现的最长的一件筝。

据报道，在这些出土文物中，最为重要的是墓内出土的两件有铭铜戈（戟）。经专家考证，这两件写有铭文的器主分别为越王勾践的玄孙翳和翳的一个儿子。

专家说，国字山墓葬的发掘是越国与越文化考古的新突破，对于研究越国历史有着重要的学术意义。国字山墓葬还有相当数量的楚文化因素和群舒文化因素，体现出多种文化因素交融共存的特征，对于研究作为“吴头楚尾”的江西地区东周时期的吴越楚关系、政治格局演变和“中华文明多元一体”进程等具有极为重要的学术价值。