中国住建部长：高杠杆房地产开发经营模式不可持续

中国住房和城乡建设部部长王蒙徽说，过去形成的“高负债、高杠杆、高周转”的房地产开发经营模式不可持续，他并以不点名方式指要有力处置恒大等个别头部房地产企业房地产项目逾期交付风险，以“保交楼、保民生、保稳定”为首要目标，确保社会稳定。

中国官媒《人民日报》今天刊登对王蒙徽的访问内容。

王蒙徽指出，过去形成的“高负债、高杠杆、高周转”的房地产开发经营模式不可持续，“大量建设、大量消耗、大量排放”的城乡建设方式也不可持续，既不适应高质量发展的要求，同时积累了不少风险隐患。

他并说，过去40多年的高速度、大规模建设积累了一些风险隐患，如地下管线老化、底数不清等问题突出，城市内涝、燃气爆炸等灾害事故频发多发，迫切需要更新改造。

王蒙徽也提到，今年下半年以来，受个别房地产头部企业债务违约风险显现等因素影响，市场预期发生变化；为此，接下来将坚决落实中共中央经济工作会议早前部署，牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不将房地产作为短期刺激经济的工具和手段。

王蒙徽并强调，会坚决有力处置个别头部房地产企业房地产项目逾期交付风险。以“保交楼、保民生、保稳定”为首要目标，按照省市统筹的工作要求，以法治化市场化为原则，确保社会稳定、国家和群众利益不受损失。