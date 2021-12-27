恒大承诺确保完成本月交楼3.9万套的目标

面对重重债务压力的中国恒大集团发布声明称，董事局主席许家印在昨晚的会议上说，“必须全力冲刺，确保完成本月交楼3.9万套的目标”。

据恒大在官方微信号上发布的声明，恒大昨晚召开了复工复产保交楼周例会，总结了集团12月复工复产情况。许家印在会上说，在各级政府的关心指导下，在上下游合作伙伴、金融机构和社会各界的大力支持下，恒大在极其困难的情况下，集团上下全体员工通过几个月努力拼搏，复工复产保交楼工作初显成效。

不过许家印指出，复工复产不是目的，保质保量向业主交楼才是最重要的。他认为，恒大在下一阶段还是要继续千方百计增加复工人数，切实提高工效，以最大力度保证施工的进度和质量。

“自公司陷入困境以来，我们在9、10、11月的交楼量都不足1万套，但随着复工复产的全面推进，12月份集团有115个项目计划交付，这个月还剩最后五天，我们必须全力冲刺，确保完成本月交楼3.9万套的目标。”

许家印提到，目前80%以上的主体、装修单位恢复了与恒大合作，80%以上的长期合作材料供应商也恢复了供货，签订了6869份材料供应合同；他说，新的材料供应模式对“保交楼”最后的精装工程起到关键作用。

许家印最后强调，绝不允许恒大任何一个人躺平，集团各级领导一定要带领全体员工，发扬永不放弃的精神，再接再厉、日夜奋战。“只要我们不惜一切代价做好复工复产、抓好工程建设，就一定能将房屋交付给业主，就一定能恢复销售、恢复经营、还清债务。”