山东村支书寒冬用洒水车赶商贩被撤职

中国山东省济宁泗水县一名村书记被曝在零下2度的寒冬天气，用洒水车上的高压水枪驱赶商贩。当地政府调查后撤销涉事村支书的党内职务，并责令他辞去村委会主任职务。

据上观新闻报道，网传视频中称，12月23日当天，济宁气温零下2度，在泗水县杨柳镇的杨柳大集（集市）上，村书记用洒水车上的高压水枪驱赶商贩。

视频曝光后引发众多关注，有当地市民拨打市长热线投诉，“用洒水车的重压水枪驱赶商贩，这样是不是太坏了？”市长热线回应称，已派给相关部门，会再督促。

杨柳镇副镇长王林25日称，接到反馈后已连夜开展调查，并找到了相关人员，当地纪委也已介入调查。

杨柳镇政府官方微信公众号昨天（26日）发布情况通报称，杨柳镇杨柳村新集市近期建成投入使用，但部分商贩因担心客流影响，不愿搬迁进入新址，仍在旧址摆摊经营。

杨柳村支部书记、村委会主任孔某某于23日上午10点30分左右，对集市旧址路边商贩进行引导劝离，在劝离过程中孔某某用正在附近作业的洒水车，向摊位喷水，造成严重不良社会影响。

调查组认为，这一做法简单粗暴，反映出孔某某群众观念淡薄，决定依规依纪给予其撤销党内职务处分，责令其辞去村委会主任职务。

中共中央纪委国家监委网站今天在微信公号发文评论事件，指这名村干部简单粗暴的做法让人心冷。

评论指出，用简单粗暴的方式对待群众，反映出部分党员干部群众观念淡薄。文章还列举此前发生的一些地方官员对待群众的“任性”之举，强调这些举动不仅于事无益，更有可能激化矛盾。

文章强调，党员干部直面群众解决问题时要讲方法、有温度，多一些耐心，少一些任性。

