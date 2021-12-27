中国两栖飞机AG600鲲龙“1003”机总装下架

中国自主研制的大型水陆两栖飞机AG600“鲲龙”1003架机昨天（26日）在广东珠海实现总装下架。

AG600飞机此前已完成编号“1001”、“1002”的总装，此次完成总装的是编号“1003”的飞机。中国航空工业集团有限公司官方消息称，这标志着该架机机体结构和机载系统安装工作正式完成，全面进入地面联调联试阶段，项目研制工作取得又一重大进展。

中航工业称，AG600飞机1003架机从6月24日正式进入总装工作阶段，历时186天，先后完成机身三段对接、翼身对接、垂尾机身对接、发动机短舱安装、螺旋桨安装等多项总装工作和增压舱、动力环控系统气密试验，液压系统耐压试验，全机航电系统导通等多项关键试验，按照计划节点实现飞机总装下架。

AG600“鲲龙”是由中国航空工业集团下属公司制造的大型水陆两用飞机，可用于火情监测和森林灭火、海难搜索等用途，被视为中国应急救援体系建设急需的重大航空装备。

AG600飞机2017年12月在珠海金湾机场成功实现陆上首飞，2018年10月在荆门漳河机场成功实现水上首飞，去年7月则在山东青岛附近海域实现海上首飞。

中航工业透露，下一步，AG600飞机将开展机上地面、实验室等一系列首飞安全性试验，预计于2022年实现首飞。