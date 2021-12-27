美汉学家史景迁离世享年85岁

著名美国汉学家史景迁（Jonathan D. Spence）在圣诞节（12月25日）离世，享年85岁。

据彭博社引述美联社报道，史景迁的华裔妻子金安平说，死因是与帕金森病有关的并发症。

耶鲁大学教授弗里曼（Joanne Freeman）在推特上悼念史景迁时，赞扬史景迁是一名杰出同事，也是非常有创意的历史学家和作家，而且心地善良。

另一名耶鲁教授张泰苏则在微博上写道：“心中的反应远远不是“悲痛莫名”四个字可以形容的……先生近年来虽然精力不如以往，但谈及历史研究时，依然不失当年的睿智、敏感、与优雅，依然可以在思维灵感层面到达一些纯理性分析所不能企及的高度。”

中国媒体人周轶君则说，先生的书打开了她对“大历史小人物”的认知，建立了历史学家当如是的期许。

美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）教授白睿文（Michael Berry）也在微博上传了几张史景迁著作封面，并写道“安息，史景迁​​”。

综合“学人Scholar”微信公众号和澎湃新闻报道，出生在英国的史景迁，研究领域包括近现代中国史，中西关系史，中国法制史。

他在英国剑桥大学完成本科课程后，前往美国耶鲁大学继续深造，之后在耶鲁执教，2008年退休。

史景迁的第一次中国行是在1974年，他当时与14名耶鲁大学教授一起前往中国北京、天津、上海、广州等地。

他完成了多部有关中国的历史著作，包括《追寻现代中国》，《王氏之死：大历史背后的小人物命运》、《康熙与曹寅》、《利玛窦的记忆宫殿》、《前朝梦忆：张岱的浮华与苍凉》。

耶鲁北京中心曾在2019年写道，史景迁被誉为“最会讲故事的历史学家”，并以他的作品《王氏之死》为例说，史景迁会从古籍的寥寥几行字里，抽取了一个既没有生平、也不了解情感，充满空白、连名字都没有的死者王氏，然后基于其他史料开始还原“犯罪现场”。

文章指出，史景迁以山东郯城的地方志、黄六鸿的《福惠全书》、蒲松龄的《聊斋志异》为史料基础完成了这部作品。这使得整本书拥有妖狐、法术、刺客等“想象”，“阅读本书可能会成为你从未有过的奇妙冒险。史景迁用虚假还原出真实，给予了一个虚构的王氏以真实的感情以及选择。事实上她圆满完成了载体的作用，主角就是背后真实的历史情景。”

他甚至不下结论，只是从宏观推移镜头至偏僻乡间的农妇生活，探讨清初老百姓的生活环境，并把蒲松龄的文学想象穿插到梦境之中。

已故美国汉学家费正清（John King Fairbank）生前在评价史景迁时说：“通过真切摹写出人物的品性及其处境，史景迁亲切地带领我们走进这些人的生命，让我们仿佛亲眼目睹了这一切，仿佛跟他们有过直接的交流。这种感觉，只有最好的历史作品里才能赋予。”

历史学家许倬云也曾说：“给史景迁一本电话簿，他可以从第一页的人名开始编故事，编到最后一个人名。”