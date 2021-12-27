三只松鼠涉事模特：事事上纲上线是种病态

中国零食品牌三只松鼠的一则广告被质疑模特妆容丑化中国人，涉事模特昨晚（26日）回应质疑说，眼睛小就不配做中国人？她举双手赞成爱国，但事事都要上纲上线，就是一种病态。

有网民晒出三只松鼠前年一则酸辣粉产品宣传海报，称海报中模特“眯眯眼”、超厚嘴唇等妆容是在故意丑化中国人，“三只松鼠模特”的话题昨天也迅速登上微博热搜。

三只松鼠昨天已发声明称，该页面中模特为中国人，其妆容均基于其个人特征打造，无刻意丑化，因网友感到不适，公司已替换页面，并对网友由此产生的不适感深表歉意。

广告中的模特（微博网名“菜孃孃”） 昨晚发微博回应争议说，她拍这个广告时间线是在19年10月，“眼睛，确实就是长成这个样子，因为我的性格，和表演风格被选中做这个广告模特“，没有故意要去营造什么辱华形象。

对于网上关于她长相的讨论，她表示很无奈，自己只是个普通的打工人，“我眼睛小就不配做中国人了？”“我眼睛就是这样，甚至生活中比这还细小”，那是不是说长这样了就不该选择模特这个职业？长这样了出生那天就在辱华了？

她还说，爱国她举双手赞成，但事事都要上纲上线，就是一种病态了，呼吁大家做心态健康的网民，也希望广大网友不要再私信她进行人身攻击，强调自己“不是什么超模，也不是什么公众人物，只是一个热爱自己祖国、遵纪守法的中国公民”。

她最后强调，依然热爱模特事业，也不会因为这件事而改变自己的性格和乐观的态度和长相去迎合市场。

在此之前，法国奢侈品牌迪奥（Dior）上个月也曾因模特妆容陷入“辱华”风波。迪奥在展出中国知名摄影师陈漫10年前的一幅作品后，被部分网民批评其中的模特妆容有辱华嫌疑。更早的2019年，西班牙时装品牌Zara也因在宣传时采用中国模特李静雯的雀斑照片，被网民批评丑化中国人形象。

