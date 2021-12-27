王伟中任广东省代省长

早前接替马兴瑞任广东省政府党组书记的王伟中，将担任广东省副省长，以及代理广东省省长职务。

据南方+客户端报道，广东省人大常委会会议今早在广州召开。会议经表决，任命王伟中为广东省副省长；同时，会议决定接受马兴瑞辞去广东省省长职务的请求，王伟中代理广东省省长职务。

会议也决定接受林克庆、郭永航辞去广东省副省长职务的请求，以及免去张爱军的广东省审计厅厅长职务。

中国官媒新华社前天（12月25日）报道，中共中央日前决定陈全国不再兼任新疆维吾尔自治区党委书记、常委、委员职务，另有任用，他的职位将由马兴瑞接替。现任中共广东省委副书记、深圳市委书记王伟中，则接替马兴瑞任省政府党组书记。

今年62岁的马兴瑞祖籍山东郓城，是当前省级党委一把手中为数不多的“50后”，也是一名军工系技术型官员，曾长期在工程技术领域工作，有“航天少帅”之称。他拥有哈尔滨工业大学博士学位，曾是哈工大最年轻的博士生导师。

步入政坛前，马兴瑞曾任哈工大副校长、中国空间技术研究院（五院）副院长、中国航天科技集团总经理，并在2007年当选为国际宇航科学院院士。

中共十八大之后，马兴瑞仕途加速发展。他在2013年3月出任工业和信息化部副部长、国家航天局局长等职，同年11月“空降”广东，任广东省委副书记、省政法委书记。2015年初，马兴瑞出任深圳市委书记，仅一年多后即升任广东省省长，打破广东官场由本土官员升任省长的惯例。

与马兴瑞一样，王伟中也是技术官员出身。官方简历显示，现年59岁的王伟中，1979年起先后在清华大学水利工程系水资源工程专业和原水利电力部水利水电科学研究院水资源研究所工程水文及水资源专业完成本科和硕士阶段学习。

硕士毕业后，王伟中从水利电力部水资源办公室干部做起，27年内辗转水利部、国家科委、科学技术部，并在48岁时升任科技部副部长，期间获得清华大学公共管理学院管理科学与工程专业博士学位。

2014年9月，王伟中离开科技部，出任山西省委常委、秘书长；2016年11月，他兼任太原市委书记。

2017年3月，王伟中转任广东省委常委、深圳市委书记，并在同年当选中共十九届中央候补委员。

2018年12月，王伟中获得进一步重用，出任广东省委副书记，并兼任深圳市委书记，至此番调整。